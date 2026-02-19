Getty Images Sport
Traducido por
El club preferido de Marcos Senesi sale a la luz mientras el defensa del Bournemouth sopesa sus opciones antes de convertirse en agente libre
Barcelona se perfila como el destino soñado
Entre la larga lista de pretendientes, hay un club que destaca por encima del resto en la mente del jugador. Según se informa, el Barcelona se ha situado en cabeza, no solo por su prestigio, sino porque el propio Senesi ha identificado al gigante catalán como su destino preferido. Según informa TeamTalk, el encanto del Blaugrana es un gran aliciente para Senesi, y sería «difícil ignorar» la oportunidad de vestir la famosa camiseta del Camp Nou si llegara una oferta oficial.
El interés es recíproco, ya que el director deportivo Deco y la directiva del Barcelona buscan reforzar una zaga que se ha mostrado frágil esta temporada. Tras la marcha de Íñigo Martínez, la plantilla carece de un especialista natural zurdo en la defensa central. Aunque el club ha soñado con fichajes estrella como Alessandro Bastoni o Josko Gvardiol, la realidad de su situación financiera hace que el traspaso gratuito de un jugador contrastado en la Premier League como Senesi sea una propuesta muy atractiva para el próximo mercado.
- AFP
Cubarsi habla abiertamente sobre las dificultades defensivas
La necesidad de refuerzos se ha puesto de manifiesto debido al rendimiento irregular de la actual pareja defensiva del Barcelona. El sensacional adolescente Pau Cubarsi ha sido un pilar fundamental, pero incluso él ha admitido las dificultades de adaptarse a diferentes roles en un equipo en apuros. A pesar del potencial individual de Cubarsi, su asociación con Eric García no ha logrado proporcionar la estabilidad necesaria. Esto ha llevado a Deco a acelerar las negociaciones con los representantes de Senesi en un intento por ampliar sus opciones. Según se informa, el Barcelona está preparando una oferta contractual que el entorno del jugador considera la propuesta más interesante recibida hasta ahora. El club está desesperado por encontrar un compañero con más experiencia para sus jóvenes estrellas, y el estilo agresivo y la habilidad con el balón de Senesi se consideran perfectos para el sistema.
Un campo repleto de pretendientes europeos
El Barcelona no es el único equipo interesado en fichar al sudamericano. En España, el Atlético de Madrid ha mostrado su interés por él, ya que Diego Simeone busca renovar una defensa que está envejeciendo. La posibilidad de unirse a un compatriota en Madrid es un factor importante, pero Senesi parece centrado en el proyecto del Barça por ahora. Mientras tanto, los equipos italianos también se están moviendo, con el Nápoles y la Juventus entrando en la pugna para llevar al defensa a la Serie A la próxima temporada.
La Juventus, en particular, ha sido muy proactiva en su enfoque. Los bianconeri han mantenido conversaciones con sus agentes para llegar a un acuerdo, ya que buscan encontrar valor en el mercado de agentes libres. Dado que varios clubes italianos necesitan equilibrar sus cuentas, un jugador del pedigrí de Senesi disponible sin coste de traspaso ha desencadenado una importante guerra de ofertas en cuanto a primas por fichaje y paquetes salariales, aunque el atractivo de la Liga sigue siendo fuerte para el jugador.
- Getty Images Sport
Los gigantes de la Premier League esperan entre bastidores
Mientras los gigantes españoles e italianos se disputan al jugador, los paquetes financieros más lucrativos podrían seguir procediendo de la Premier League. El Tottenham, el Everton, el Aston Villa, el Newcastle United, el Sunderland y el Chelsea han expresado su interés en mantener al defensa en Inglaterra. Aunque el Chelsea no se ha puesto en contacto con sus agentes últimamente, los demás clubes ingleses siguen atentos a su situación, sabiendo que su experiencia en la máxima categoría lo convierte en un fichaje de bajo riesgo y alta rentabilidad para cualquier equipo que aspire a jugar en Europa.
Para el Barcelona, el tiempo corre. Aunque tienen la ventaja de ser la primera opción del jugador, su habitual cautela financiera podría resultar arriesgada. Es posible que esperen hasta el verano para tener una idea más clara de los recursos de los que disponen para gastar, con el riesgo de que Senesi se vaya a otro equipo. Si Deco no da pronto el paso de cerrar un acuerdo formal, uno de los grandes de la Premier League o una Juventus resurgida podrían fácilmente intervenir y arrebatarle el fichaje.
Anuncios