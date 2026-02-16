Getty
El Chelsea se enfrentará al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac en la quinta ronda de la FA Cup, mientras que el Manchester City se enfrentará al Newcastle y el Arsenal viajará a Mansfield
Sorteo completo de la quinta ronda de la FA Cup
El lunes por la noche se celebró el sorteo de la quinta ronda de la FA Cup, en el que se emparejaron ocho equipos que siguen en liza. Sin duda, el partido más destacado es el que enfrentará al Wrexham y al Chelsea, en el que el equipo de Ryan Reynolds y Rob Mac se medirá al gigante de la Premier League dirigido por Liam Rosenior.
El Manchester City tendrá que visitar el St James' Park para enfrentarse al Newcastle, mientras que el Liverpool se medirá al Wolves, que lucha por mantenerse en la Premier League. El Sunderland jugará contra el ganador del emparejamiento entre el Port Vale y el Bristol City, mientras que el West Ham se enfrentará al Macclesfield o al Brentford.
El Arsenal de Mikel Arteta se enfrentará al Mansfield Town, de la League One.
Emparejamientos completos:
Fulham vs Southampton
Port Vale o Bristol City vs Sunderland
Newcastle vs Man City
Leeds vs Norwich City
Mansfield Town contra Arsenal
Wolves contra Liverpool
Wrexham contra Chelsea
West Ham contra Macclesfield o Brentford
Cómo llegó Wrexham hasta aquí
El Wrexham venció a un rival de la Premier League en la tercera ronda del torneo, derrotando al Nottingham Forest en los penaltis tras un dramático empate a 3-3. A continuación, venció al Ipswich Town por 1-0 y se clasificó para la quinta ronda; el Chelsea ha derrotado hasta ahora al Charlton Athletic y al Hull City, por 5-1 y 4-0 respectivamente.
El club galés no ha llegado a la quinta ronda desde 1997, pero el entrenador Phil Parkinson mira hacia adelante, en lugar de hacia atrás.
Tras la victoria sobre el Ipswich, declaró a los periodistas: «Antes del partido hablamos de nuestra oportunidad de hacer un poco de historia. Lo hemos conseguido y estoy muy contento, porque siempre iba a ser un partido difícil contra un equipo muy bueno.
Esta temporada, con el reto de estar en la Championship y ahora en la FA Cup, queremos disfrutarla, y esta noche sin duda lo hemos hecho».
Añadió: «Creo que es fantástico para nuestros propietarios haber llegado a la quinta ronda.
Estamos deseando que llegue el sorteo del lunes por la noche, cuando estaremos en un hotel en Bristol. Lo disfrutaremos, pero, obviamente, ahora la FA Cup pasa a un segundo plano y nos concentraremos en la liga».
El Chelsea también aspira a la gloria
Rosenior espera ganar su primer trofeo con los Blues esta temporada, y elogió el esfuerzo de su equipo en la victoria por 4-0 sobre el Hull, algo que le vendría muy bien al exentrenador del Estrasburgo.
Tras el partido, declaró: «Estoy encantado con el esfuerzo y la actitud de los jugadores en la primera parte. Ha sido un partido difícil. Hay que dar todo el mérito al Hull, que está volando alto en la Championship. Espero que suban a la Premier League este año, pero gracias a nuestra actitud y esfuerzo en el partido, la calidad siempre está ahí, y eso es lo que nos ha dado la plataforma esta noche.
Hemos tenido 90 minutos muy buenos. Obviamente, uno quiere que cada minuto de cada partido sea perfecto.
Hay muchas cosas que podemos mejorar, pero en cuanto a nuestro comienzo juntos, estoy encantado. Pedro Neto ha estado excepcional, trabaja muy duro y tiene mucha calidad.
Estoy encantado de verle marcar los goles que ha marcado hoy. Todos han trabajado muy, muy duro los unos por los otros.
Lo más satisfactorio ha sido la mentalidad. Han hecho honor al club. Ha sido una actuación muy sólida en cuanto a la aplicación mental que se necesita para tener éxito».
¿Qué viene después?
Los partidos de la quinta ronda de la FA Cup se disputarán el fin de semana del 7 y 8 de marzo. Los clubes ganadores de la quinta ronda recibirán 238 500 £, lo que supone un gran incentivo para los clubes de las divisiones inferiores.
