El Chelsea presenta una impresionante equipación retro de los años 90 mientras Nike celebra el «regreso del rebelde».

Después de que Enzo Maresca dejara el Chelsea a principios de este mes, hubo algunas sorpresas cuando el entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, fue nombrado su sucesor. Aunque aún es muy pronto, ha ganado cinco de los seis partidos que ha dirigido en Stamford Bridge, y quizás lo más destacado fue la victoria por 3-2 en Nápoles en la Liga de Campeones el miércoles por la noche.

Tras esa victoria, Rosenior declaró a TNT Sports: «Estos jugadores perdieron a un entrenador al que respetaban mucho por razones que escapan a mi control y a mi conocimiento. Cuando un grupo joven pasa por algo así, hay que reconocerles el mérito de haber aceptado al nuevo entrenador como lo han hecho y de haber trabajado tan duro como lo han hecho. No se trata de mí, de mi ego o de intentar demostrar nada. Intento dar lo mejor de mí con mi grupo, con mi equipo técnico, y espero que podamos tener más y más noches tan buenas como esta.

«Estoy aprendiendo constantemente sobre mi equipo, sobre lo que somos capaces de hacer. Hoy tenía muchas ganas de salir con todo. Quería salir y ganar el partido. Es muy importante, es enorme para nosotros poder trabajar con los jugadores en la ronda de entrenamiento. Hay que disfrutar de este trabajo. Somos las personas más afortunadas del mundo por hacer este trabajo. Hay que disfrutar de estos momentos, pero queremos más. Estás en la Liga de Campeones, así que al final tienes que jugar contra los mejores y ganarles».