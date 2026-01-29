Chelsea/Nike
El Chelsea presenta una impresionante equipación retro de los años 90 mientras Nike celebra el «regreso del rebelde».
Lanzamiento del kit «El regreso del rebelde»
Cuando esta camiseta original salió al mercado hace poco más de tres décadas, sorprendió a muchos por su llamativo diseño. El uniforme alcanzó su apogeo cuando el Chelsea participó en la Recopa de Europa en la temporada 1994-95, tras 23 años de ausencia de las competiciones europeas, y los Blues llegaron a las semifinales del torneo. Ahora, Nike y el Chelsea han rediseñado la camiseta, que debutará en el campo este fin de semana en el partido de la Premier League contra el West Ham y en el partido de la FA Cup femenina contra el Manchester United el próximo mes.
Kit de modelos de jugadores actuales y antiguos del Chelsea
Como parte del lanzamiento, la leyenda del Chelsea Dennis Wise se puso la nueva equipación, que ya había lucido durante su etapa en el club. Además, la colección Return of the Rebel presenta «tonos de los años 90» en camisetas, tops, chaquetas y pantalones de chándal, sudaderas y prendas de abrigo, con escudos y letras del club de la época. Ya está disponible en la Megastore de Stamford Bridge y en la tienda online del club. También está disponible en tallas para hombre, mujer y niño, con una gama que celebra «el riesgo, la rebelión y la reinvención, entonces y ahora».¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previsiones de expertos, predicciones basadas en datos e información ganadora con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Rosenior tiene un brillante comienzo en el Chelsea
Después de que Enzo Maresca dejara el Chelsea a principios de este mes, hubo algunas sorpresas cuando el entrenador del Estrasburgo, Liam Rosenior, fue nombrado su sucesor. Aunque aún es muy pronto, ha ganado cinco de los seis partidos que ha dirigido en Stamford Bridge, y quizás lo más destacado fue la victoria por 3-2 en Nápoles en la Liga de Campeones el miércoles por la noche.
Tras esa victoria, Rosenior declaró a TNT Sports: «Estos jugadores perdieron a un entrenador al que respetaban mucho por razones que escapan a mi control y a mi conocimiento. Cuando un grupo joven pasa por algo así, hay que reconocerles el mérito de haber aceptado al nuevo entrenador como lo han hecho y de haber trabajado tan duro como lo han hecho. No se trata de mí, de mi ego o de intentar demostrar nada. Intento dar lo mejor de mí con mi grupo, con mi equipo técnico, y espero que podamos tener más y más noches tan buenas como esta.
«Estoy aprendiendo constantemente sobre mi equipo, sobre lo que somos capaces de hacer. Hoy tenía muchas ganas de salir con todo. Quería salir y ganar el partido. Es muy importante, es enorme para nosotros poder trabajar con los jugadores en la ronda de entrenamiento. Hay que disfrutar de este trabajo. Somos las personas más afortunadas del mundo por hacer este trabajo. Hay que disfrutar de estos momentos, pero queremos más. Estás en la Liga de Campeones, así que al final tienes que jugar contra los mejores y ganarles».
¿Qué le depara el futuro al Chelsea?
El Chelsea se prepara para unos días importantes, ya que el sábado recibe al West Ham, amenazado por el descenso, en Stamford Bridge, y una victoria podría auparlo al cuarto puesto de la Premier League. Luego, el martes, viajará al Arsenal con el objetivo de remontar el 3-2 de la ida en la vuelta de las semifinales de la Carabao Cup.
