El Chelsea pierde a su joven promesa, que ficha por el Tottenham tras una exitosa prueba en el norte de Londres

La adquisición de Jobling se considera un gran logro para la academia del Tottenham, especialmente teniendo en cuenta su condición de capitán internacional. Inicialmente se incorporará al equipo sub-18 de Jamie Carr, un equipo que ha afrontado una temporada difícil, con 10 victorias en 24 partidos de liga, y que necesita reforzar su defensa. El club ya tiene claramente trazada la trayectoria de Jobling: se espera que firme su primer contrato profesional cuando cumpla 17 años a finales de este año, lo que garantizará su futuro a largo plazo en el Tottenham Hotspur Stadium.

A pesar del cambio de colores del club, la cotización internacional de Jobling sigue siendo alta. Se espera que sea el único representante del Tottenham en la selección inglesa sub-16 cuando el equipo nacional se enfrente a Dinamarca, España y Francia esta semana. Su salida de Cobham supone un caso excepcional en el que el Chelsea permite que un capitán juvenil se marche a un rival local, una decisión que podría pasar factura al equipo azul si el lateral cumple con su gran potencial bajo la dirección del cuerpo técnico de los Spurs.