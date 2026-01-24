No está claro quién o qué es el motor detrás de la especulación, con el jugador supuestamente 'considerando sus opciones' tras haber cambiado recientemente de agente, mientras se dice que el Chelsea está 'abierto a vender' si el precio es correcto. Pero no hay humo sin fuego.
Este ruido no deseado llega casi exactamente tres años después de que Fernández se uniera a los Blues en un movimiento espectacular de £107 millones ($131 millones) desde el Benfica. En verdad, solo recientemente hemos comenzado a ver al argentino en su mejor momento, pero si los rumores son ciertos, no estará mucho más tiempo.
Un favorito de los fanáticos y una de las caras del 'proyecto' de BlueCo en Stamford Bridge, los impopulares propietarios del club cometerán otro grave error de transferencia si venden al ganador de la Copa del Mundo durante el verano.