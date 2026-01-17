El Chelsea está listo para fichar a TRES nuevos jugadores en enero mientras surgen objetivos de transferencia para fortalecer una posición clave

Según un informe de The Telegraph, el Chelsea busca darle a Rosenior las herramientas adicionales que necesita para remodelar el equipo a su imagen. Se afirma que los londinenses del oeste están priorizando la incorporación de un nuevo defensa central a sus filas, algo que pretendían hacer con el anterior entrenador Maresca, ya que el club perdió ante el Real Madrid al intentar fichar a Dean Huijsen el verano pasado.

Los seis veces campeones de liga están interesados en conseguir un nuevo central debido a la lesión a largo plazo que sufrió Levi Colwill en la pretemporada, mientras que Wesley Fofana sigue luchando con problemas de forma física tras haber sufrido previamente una lesión de ligamento cruzado anterior (LCA), además de una fractura de pierna, durante su carrera.

También se cree que el Chelsea está monitoreando objetivos en el centro del campo y en ataque de cara al mercado de transferencias de verano, aunque los copropietarios Todd Boehly y Clearlake Capital están listos para actuar si se presentan las oportunidades adecuadas en el mercado de invierno.