El Chelsea emite un comunicado para condenar los viles insultos racistas dirigidos a Wesley Fofana

Fofana recibió dos tarjetas amarillas en el empate 1-1 y fue expulsado al final del partido. El defensa compartió los insultos que había recibido en Instagram y añadió su propio mensaje, que decía: «2026, sigue siendo lo mismo, nada cambia. A estas personas nunca se les castiga. Se crean grandes campañas contra el racismo, pero en realidad nadie hace nada».

El centrocampista del Burnley Hannibal Mejbri también reveló que fue objeto de insultos racistas tras el partido, lo que también provocó una fuerte respuesta por parte de los Clarets: «El club ha denunciado la publicación a la empresa matriz de Instagram, Meta, y espera un fuerte apoyo por su parte, junto con la Premier League y la policía, y trabajará para garantizar que se identifique e investigue al responsable. No hay lugar para esto en nuestra sociedad y lo condenamos sin reservas. El club sigue manteniendo una postura inequívoca: tenemos un enfoque de tolerancia cero con cualquier forma de discriminación. Hannibal recibirá todo el apoyo del club y de los aficionados del Burnley, que ya han condenado los insultos. No hay lugar para el racismo».