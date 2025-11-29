'El capítulo no está cerrado' - Exestrella del Barcelona y Argentina sugiere un heroico regreso de Lionel Messi

La leyenda del Manchester City hizo los comentarios en una entrevista con Stake.

A Agüero se le preguntó sobre sus pensamientos acerca de que su excompañero regresara al Barcelona, antes de la reapertura del Camp Nou. Messi regresó a su adoptiva ciudad natal de más de 20 años con su esposa, desatando una lluvia de informes sobre la relación entre La Blaugrana y su mejor jugador de todos los tiempos.

Messi dijo que disfrutó mucho su tiempo en la ciudad, y que él y su esposa Antonela están "constantemente hablando" sobre un regreso a Cataluña. El presidente del club Joan Laporta respondió a rumores de un acuerdo de préstamo para el jugador del Inter de Miami, mientras que el recién fichado guardameta Joan García habló de su deseo de ver a Messi jugando para el club una vez más. Recientemente, un informe sugiriendo que Messi había alcanzado un acuerdo completo para regresar al Barça después de salir del PSG, añadió aún más leña al fuego. Hay una creciente especulación de que regresará al club de alguna manera antes de colgar las botas. A Agüero le encantaría ver que eso ocurra.