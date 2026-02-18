El candidato a la presidencia del Barcelona despliega una enorme pancarta de Lionel Messi en el centro de la ciudad y utiliza el eslogan de la anterior campaña de Joan Laporta

Font también ha mencionado el nombre de Messi en su campaña. Según declaró a Mundo Deportivo: «La primera llamada que haré cuando ganemos las elecciones será a Leo Messi. Será la primera llamada que haga».

Sin embargo, la historia es diferente para Laporta, que mantiene una relación tensa con Messi tras su controvertida salida del club en 2021. Se dice que Messi está «muy, muy enfadado» con Laporta por su marcha y el presidente del Barcelona ha admitido que la saga «le ha entristecido».

Messi tiene actualmente un contrato con el Inter de Miami hasta el final de la temporada 2028 de la MLS, pero anteriormente ha hablado de su deseo de volver al Barcelona. Según declaró a Sport: «Tengo muchas ganas de volver allí, echamos mucho de menos Barcelona. Mi mujer y yo, los niños, hablamos constantemente de Barcelona y de la idea de volver. Tenemos nuestra casa allí, todo, así que eso es lo que queremos. Tengo muchas ganas de volver al estadio cuando esté terminado, porque desde que me fui a París no he vuelto al Camp Nou, y luego se trasladaron a Montjuic».

No sería ninguna sorpresa que Messi asumiera un cargo en el Barcelona una vez que termine su carrera como jugador, y sin duda seguirá de cerca los acontecimientos en el Camp Nou antes de la gran votación del mes que viene.