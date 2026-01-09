El camino de Neymar hacia el Mundial comienza mientras la leyenda brasileña inicia el proceso de recuperación tras la cirugía de rodilla después de un retraso
De vuelta en el gimnasio
La superestrella brasileña ha comenzado su proceso de recuperación después de someterse a un procedimiento menor en su rodilla izquierda el 22 de diciembre. Neymar se presentó en el centro de entrenamiento de Santos el jueves para comenzar su preparación física, señalando el final de su breve periodo de descanso post-cirugía, afirma ESPN. Fue una visión que trajo alivio a los fanáticos tanto de Santos como del equipo nacional de Brasil, quienes han visto a su ídolo luchar contra una serie de contratiempos físicos en los últimos 18 meses.
Los observadores en el campo de entrenamiento notaron que el delantero parecía estar de buen humor mientras se ejercitaba en el gimnasio del club. Su régimen actualmente consiste en ejercicios específicos diseñados para fortalecer la rodilla izquierda después de la cirugía artroscópica, que fue necesaria para reparar un problema de menisco. Aunque la cirugía fue considerada "menor", las implicaciones de su recuperación son enormes. Con su 34º cumpleaños acercándose el 5 de febrero, Neymar sabe que cada día de rehabilitación cuenta si quiere demostrar su estado físico para lo que probablemente sería su último intento de gloria global.
Sacrificio por Santos
La narrativa en torno a esta última lesión es una de sacrificio y lealtad. La cirugía en sí fue una decisión calculada, retrasada por el jugador para asistir a su club de infancia, el Santos, durante un período crítico en su historia. Enfrentando la aterradora perspectiva del descenso, Neymar optó por posponer la operación para estar disponible para los últimos partidos de la campaña.
Fue una apuesta con su propio cuerpo, pero una que dio sus frutos para el club. Su presencia y rendimiento en esas últimas semanas de la temporada fueron descritos como "cruciales", proporcionando el liderazgo y la calidad necesarios para ayudar al equipo a evitar el descenso. Habiendo asegurado la salvación del club y protegido su estatus en la máxima categoría, se sometió inmediatamente al procedimiento para solucionar el problema persistente, priorizando la necesidad colectiva sobre su propia comodidad física.
La cuestión del retiro
Ver a Neymar de nuevo en el gimnasio con una sonrisa en el rostro ofrece esperanza, aunque esto ocurre solo semanas después de la revelación de que su futuro en el deporte estaba en juego. El desgaste físico y mental de las lesiones repetidas -en particular la devastadora rotura de ligamento cruzado anterior y menisco sufrida en octubre de 2023- llevó al delantero al límite.
A principios de este mes, el padre y agente del jugador hizo la impactante admisión de que su hijo realmente había considerado retirarse del fútbol profesional tras este último contratiempo de lesiones. El agotamiento mental de los ciclos constantes de rehabilitación condujo a conversaciones serias sobre colgar las botas para siempre.
Dijo: "Se lesionó el menisco, la prensa lo filtra antes de que hablamos con él, y su cabeza se queda en blanco. Es mucho para asimilar... Voy a la casa de mi hijo. 'Entonces, ¿cómo estás?'
"Él se vuelve hacia mí y dice: 'No puedo más. Vamos a operar. Papá... Ni siquiera sé si merece la pena operar. Por mí, ya he tenido suficiente.'"
Sin embargo, esos pensamientos ahora han sido dejados de lado firmemente. El enfoque ha cambiado por completo de "si" volverá a jugar a "cuándo". La confirmación de su compromiso con el deporte vino en forma de una extensión de contrato firmada esta semana, que lo mantendrá en el Santos hasta finales de 2026. Este acuerdo no solo asegura su futuro en el club, sino que sirve como una declaración de intenciones: Neymar aún no ha terminado.
Neymar apunta al Mundial
El "sueño" que mantuvo a Neymar alejado del retiro es la Copa del Mundo 2026. El delantero está enfocado en demostrar su condición física para ganarse un lugar en la selección de Brasil para el torneo.
No ha jugado para el equipo nacional desde aquella fatídica noche de octubre de 2023 durante la clasificación para el Mundial. El camino de regreso al once inicial de la Selección es largo; primero debe demostrar que puede manejar las exigencias del fútbol doméstico nuevamente. Aunque no se ha fijado una fecha específica para su regreso a la acción competitiva, hay grandes expectativas de que estará completamente en forma para el inicio de la temporada 2026 de la Serie A brasileña, que comienza a finales de este mes.
Si puede mantenerse en forma, el escenario está listo para un cuento de redención de ensueño. Desde las profundidades de una rotura del ligamento cruzado anterior y al borde del retiro, hasta liderar al Santos y luchar por un lugar en el Mundial, el viaje de Neymar está lejos de terminar. La sesión de gimnasio del jueves fue solo el primer paso, pero fue el más importante hasta ahora.