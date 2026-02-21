El Burnley se ve obligado a condenar los insultos racistas dirigidos a Hannibal Mejbri tras el empate con el Chelsea

Hannibal fue víctima de insultos racistas tras el empate del Burnley en el último minuto contra el Chelsea el sábado por la tarde, ya que el jugador de 23 años recibió un mensaje ofensivo en las redes sociales que compartió en su historia de Instagram.

Un cabezazo de Zian Flemming en el minuto 94 le dio al Burnley un punto inesperado en Stamford Bridge, ya que el Chelsea pagó caro no haber sentenciado el partido y perdió puntos en casa ante un equipo recién ascendido por segunda jornada consecutiva de la Premier League.

Pero el resultado se ha visto ensombrecido por los insultos racistas sufridos por el internacional tunecino Mejbri, quien dijo a sus 1,2 millones de seguidores en Instagram que hay que educar a la gente para poner fin a incidentes racistas como estos, en medio de una investigación en curso sobre los presuntos insultos racistas sufridos por Vinicius Jr durante el choque del Real Madrid con el Benfica en la Liga de Campeones.