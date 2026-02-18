Getty Images Sport
El Benfica condena la «campaña de difamación» contra Gianluca Prestianni tras el enfrentamiento con Vinicius Junior y respalda la afirmación del extremo de que no insultó racialmente a la estrella del Real Madrid
Vini y Mbappé se pronuncian en contra de Prestianni
Mientras los jugadores se preparaban para reanudar el partido tras el gol de Vinicius en el minuto 50, Prestianni se tapó la boca y pareció decirle algo al brasileño, quien corrió inmediatamente hacia el árbitro Francois Letexier para denunciar que había sido víctima de un insulto racista. Letexier hizo entonces el gesto para confirmar que estaba activando el protocolo antirracismo de la UEFA y el partido se retrasó 10 minutos para que los árbitros, los jugadores y los entrenadores pudieran conversar. El Real Madrid se impuso por 1-0 tras la reanudación del partido, pero las desagradables escenas continuaron en el campo y en el túnel.
El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé afirmó más tarde que Prestianni había llamado «mono» a Vinicius «cinco veces» y pidió que se expulsara al extremo de la Liga de Campeones. Vinicius, por su parte, dijo en una emotiva publicación en Instagram: «Los racistas son, ante todo, cobardes. Necesitan meterse la camiseta en la boca para demostrar lo débiles que son. Pero cuentan con la protección de otros que, en teoría, tienen la obligación de castigar. No me gusta aparecer en situaciones como esta, especialmente después de una gran victoria en la que los titulares deberían ser sobre el Real Madrid, pero es necesario».
Sin embargo, Prestianni ha negado cualquier delito en su propia declaración en las redes sociales, en la que dice: «Quiero aclarar que en ningún momento dirigí insultos racistas a Vini Jr, quien lamentablemente malinterpretó lo que creyó oír. Nunca he sido racista con nadie y lamento las amenazas que he recibido de los jugadores del Real Madrid».
El Benfica emite un comunicado oficial
La UEFA ha reaccionado al incidente nombrando a un inspector de ética y disciplina para recabar pruebas hablando con los implicados. El Benfica ha acogido con satisfacción la investigación y ha dado todo su apoyo a Prestianni en un comunicado oficial publicado en su página web: «El Sport Lisboa e Benfica ve con espíritu de total colaboración, transparencia, apertura y claridad las medidas anunciadas hoy por la UEFA, tras el presunto caso de racismo ocurrido en el partido contra el Real Madrid. El club reafirma, de forma clara e inequívoca, su compromiso histórico e inquebrantable con la defensa de los valores
de igualdad, respeto e inclusión, que se alinean con los valores fundamentales de su fundación y que tienen a Eusébio como su mayor símbolo. El Sport Lisboa e Benfica reitera que apoya y cree plenamente en la versión presentada por el jugador Gianluca Prestianni, cuya conducta al servicio del club siempre se ha guiado por el respeto a los adversarios, a las instituciones y a los principios que definen la identidad del Benfica. El club lamenta la campaña de difamación a la que ha sido sometido el jugador».
Mourinho vuelve a generar polémica
El entrenador del Benfica, José Mourinho, que fue expulsado por protestar al final del partido en el Estadio da Luz, también ha suscitado polémica al criticar a Vinicius por bailar para celebrar su impresionante gol, que dio al Real una estrecha ventaja de cara al partido de vuelta de la eliminatoria en el Santiago Bernabéu. El exentrenador del Madrid también insistió en que el Benfica no es un club racista en una larga diatriba.
«No quiero decir que Vinícius sea un mentiroso, ni tampoco quiero decir que mi jugador sea un chico increíble», afirmó. «Han decidido seguir su camino, su perspectiva; yo no quiero entrar en eso. Le dije a Vinícius [al principio]: has marcado un gol fuera de serie, ¿por qué lo celebras así? ¿Por qué no lo celebras como [Alfredo] Di Stéfano, Pelé, Eusébio, simplemente con la alegría de ser un jugador de otro mundo?
Cuando discutía sobre el racismo, le dije que la persona más importante en la historia de este club es Black [Eusebio]. Este club es todo menos racista. Si en su mente había algo racista, esto es el Benfica. Hay algo que no funciona, porque ocurre en todos los estadios. En todos los estadios en los que juega Vinicius ocurre algo. Siempre».
Prestianni podría enfrentarse a una larga suspensión.
The Athletic afirma que la investigación de la UEFA podría tardar semanas en completarse, lo que significa que Prestianni probablemente volverá a estar disponible para la vuelta del miércoles que viene. Si se le declara culpable de insultar racialmente a Vinicius, el jugador del Benfica podría enfrentarse a una sanción de hasta diez partidos.
Vinicius ha sido objeto de insultos racistas en varias ocasiones a lo largo de su carrera, incluso a principios de enero, cuando le lanzaron un plátano durante el partido de Copa del Rey del Madrid contra el Albacete. El entrenador del Madrid, Álvaro Arbeloa, expresó su tristeza al ver a Vinicius en el centro de otra polémica por racismo el martes por la noche, y declaró a los periodistas: «Lo triste es que no es la primera vez. No solo es un jugador espectacular, sino también una gran persona y un gran tipo querido por todos. En cuanto lo conoces, te das cuenta rápidamente de lo buena persona que es y de cuántas veces ha tenido que luchar contra situaciones como esta. Siempre ha sido un luchador, siempre lo será, y nosotros siempre estaremos a su lado».
