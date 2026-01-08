AFP
El Bayern Múnich pretende fichar al hermano menor de la joven promesa Lennart Karl en medio del rápido ascenso a la fama del joven de 17 años
Doble problema en Baviera
Lennart Karl ha sido sin duda la estrella revelación de la temporada para el Bayern de Múnich, batiendo récords con sus seis goles en la Bundesliga y la Liga de Campeones hasta ahora esta temporada. El joven de 17 años no solo se ha ganado un lugar en los planes de Vincent Kompany, sino que también ha dominado los titulares con su prolífica capacidad goleadora y sus entrevistas sinceras y sin filtros. Sin embargo, parece que un miembro de la familia Karl podría no ser suficiente para los líderes de la Bundesliga.
Según nuevos informes de Sky Sport en Alemania y Bild, el Bayern está trabajando activamente para llevar al hermano menor de Lennart, Vincent, al Bayern Campus. Los gigantes bávaros están interesados en asegurar los servicios del joven, que actualmente se está formando en la academia juvenil del Eintracht Frankfurt.
Vincent está actualmente en la lista del equipo sub-13 en la academia de Frankfurt y es considerado por los cazatalentos como un "talento superior" por derecho propio. La posibilidad de asegurar un segundo hermano altamente valorado ha atraído a la jerarquía del Bayern, que busca capitalizar el impulso actual que rodea el nombre de la familia.
Un sueño compartido
La especulación sobre el posible traslado de Vincent a Múnich ha sido alimentada por los comentarios hechos por el propio Lennart. Durante una visita reciente al club de fans "Burgsinn" - un deber tradicional de invierno para las estrellas del Bayern - se le preguntó al extremo sobre la posibilidad de compartir el campo con su hermano algún día.
Lennart no ocultó su entusiasmo por la idea, describiéndola como una gran ambición personal, incluso si reconoció la significativa diferencia de edad que actualmente los separa.
"Por supuesto, sería algo muy especial jugar con mi hermano," Lennart dijo a los seguidores presentes. "Pero él todavía es joven. Es muy, muy difícil para él porque, por supuesto, siempre tiene que jugar con mi nombre, siempre tiene que soportarlo."
Guiando a la próxima generación
Lennart reveló que desempeña un papel activo en el desarrollo de su hermano, ofreciendo consejos mientras Vincent navega las primeras etapas de su carrera.
"Siempre pisa el acelerador," añadió Lennart. "Le doy muchos consejos y ya entrena mucho. Pero definitivamente es un sueño jugar con él."
Mientras Lennart ha ascendido al primer equipo bajo la dirección de Kompany, Vincent, de 14 años, aún está al principio de su trayectoria. Un traslado al Campus del Bayern lo colocaría en la misma estructura de academia que su hermano.
Caminos diferentes fuera del campo
Aunque los hermanos pronto puedan compartir el escudo de un club, sus redes de apoyo actualmente difieren. A medida que ha progresado la carrera de Lennart, ha contado con la ayuda del exjugador del Chelsea y Bayern Múnich, Michael Ballack, para gestionar sus asuntos como asesor.
En contraste, Vincent aún es representado únicamente por su familia. Este enfoque de "asesoría familiar" es estándar para los jugadores de su grupo de edad.
El informe llega en un momento en que Lennart Karl ha atraído una atención significativa. El joven de 17 años se disculpó recientemente con los jefes del club por comentarios relacionados con un movimiento soñado al Real Madrid, antes de anotar dos veces en una victoria amistosa por 5-0 sobre el Red Bull Salzburg el martes.
“El FC Bayern es un club muy grande. Es un sueño jugar allí”, dijo Karl. “Pero en algún momento, definitivamente quiero ir al Real Madrid. Ese es mi club de ensueño, pero eso queda entre nosotros. Por supuesto, el Bayern es algo muy especial y es muy divertido.”
