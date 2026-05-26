El Bayern de Múnich prepara una oferta de intercambio por Anthony Gordon al Newcastle

Nubel regresará al Allianz Arena este verano, pues su contrato con el Bayern vence en 2030 y su cesión al Stuttgart concluye. Sin embargo, el portero de 29 años no tiene futuro en Múnich, ya que el club cuenta con Manuel Neuer, Jonas Urbig y Sven Ulreich. El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, confirmó: «Hemos hablado con su agente y Alex conoce nuestros planes. Vamos a afrontar la próxima temporada con este trío de porteros; ese es el plan».