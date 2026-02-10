El Bayern de Múnich ofrece una preocupante actualización sobre el contrato de Harry Kane en medio de los rumores sobre su posible traspaso a Arabia Saudí.

Se han barajado otros destinos, y el exjugador del Tottenham Gus Poyet ha declarado a GOAL, en medio de los rumores sobre el interés de los gigantes de La Liga, el Barcelona y el Real Madrid, por Kane: «Si quiere algo diferente para su familia, yo sin duda iría al Barcelona, si [Robert] Lewandowski se marcha. Será completamente diferente a todo lo que ha tenido antes.

Además, con el estilo de juego actual del Barcelona, un jugador como él en la delantera marcará goles, ¡vaya si los marcará! Ha habido algunas críticas por parte de Michael Owen, que dice que no puede creer que se haya marchado. No sé si lo ha leído y quizá ha pensado en la Premier League y en volver. Es algo muy particular para él. La familia va a ser muy importante en su decisión del año que viene».

El regreso al fútbol inglés parece descartado, ya que alcanzar el récord histórico de goles de Alan Shearer en la Premier League no se considera una prioridad, ya que ahora los trofeos son más importantes para Kane que las entradas en los libros de historia.

Sin embargo, es posible que reciba ofertas tentadoras de la Liga Profesional Saudí, con lucrativos salarios que ganar en Oriente Medio, ya que se dice que los equipos de esa región están elaborando planes de fichajes para la próxima ventana de traspasos, mientras el mejor jugador portugués de todos los tiempos, Cristiano Ronaldo, genera rumores de salida en el Al-Nassr.