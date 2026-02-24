Getty Images Sport
El Barcelona se impone a la dura competencia y ficha al joven prodigio de 16 años del Norwich
El Barça ficha a Tavares tras recibir luz verde de la FIFA
El acuerdo supone una importante victoria para el Blaugrana, que llevaba varios meses siguiendo al internacional juvenil inglés. Aunque los detalles económicos no se han hecho públicos, el Canaries tiene derecho a una indemnización por el jugador que ha formado desde la categoría sub-12. Según algunas informaciones, la aprobación dela FIFA era el último trámite que quedaba por completar antes de que se pudiera formalizar el traspaso, poniendo fin a un breve periodo de incertidumbre sobre el futuro inmediato del joven futbolista.
Una despedida agridulce para los canarios
En una sincera declaración, el director deportivo del Norwich City, Ben Knapper, señaló: «Aunque estamos muy tristes por perder a un joven jugador de la cantera con el talento de Ajay, lo que predominan en nosotros es un inmenso orgullo. El progreso de Ajay ha sido un testimonio del fantástico trabajo de todas las personas relacionadas con nuestra cantera, que han influido en su trayectoria y han contribuido a este maravilloso logro... y no podríamos estar más orgullosos de verle dar este paso hacia uno de los clubes y canteras más emblemáticos del fútbol mundial.
«Desde que se unió a nosotros con menos de 12 años, Ajay ha superado constantemente las expectativas durante todo el tiempo que ha estado con nosotros y ha estado a la altura de los numerosos retos que le hemos planteado. Con 15 años, formó parte de nuestro equipo sub-16 finalista de la Premier League nacional y también pasó a ser titular en nuestro equipo sub-18. También ha jugado con nuestro equipo sub-21, además de jugar con nuestro primer equipo con 15 años en un partido amistoso de pretemporada contra el FC Volendam en el verano de 2025.
A nivel internacional, ha representado a Inglaterra en las categorías sub-15, sub-16 y sub-17, y no tenemos ninguna duda de que seguirá dando grandes pasos tanto en el club como en la selección en los próximos años. Es un joven maravilloso con un futuro emocionante por delante. Este paso es realmente una celebración de todo el buen trabajo realizado en nuestra academia y todos seguiremos su progreso con gran orgullo».
El arma secreta detrás del traspaso de Tavares
La capacidad del Barcelona para imponerse a sus rivales ingleses en la pugna por el fichaje de Tavares se vio favorecida por una ventaja legal crucial. El extremo tiene pasaporte portugués, lo que permitió al club eludir las normas de traspasos posteriores al Brexit que, por lo general, impiden a los jugadores británicos fichar por clubes de la Unión Europea hasta que cumplen los 18 años. Esta condición de europeo lo convirtió en un objetivo prioritario para el departamento de fichajes del Barça, que lo consideraba capaz de adaptarse a las exigencias del fútbol español mucho antes que sus compañeros.
El camino hacia el ADN del Barça
Tavares es el último de una pequeña lista de talentos ingleses que han puesto a prueba sus habilidades en el Barcelona, siguiendo los pasos de Marcus McGuane y Louie Barry. Aunque Barry acabó regresando a Inglaterra para fichar por el Aston Villa tras un año en España, los responsables del Barça esperan que la preparación física de Tavares le permita seguir una trayectoria diferente. El plan inicial es que se incorpore al Juvenil A de Pol Planas, con vistas a un rápido ascenso al equipo reserva, el Barça Atlético.
Tavares disputó su último partido con el equipo juvenil del Norwich contra el Chelsea el 31 de enero, y ahora comienza el reto definitivo de demostrar que puede dominar los requisitos técnicos del famoso ADN del Barça.
