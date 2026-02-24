El Barcelona se impone a la dura competencia y ficha al joven prodigio de 16 años del Norwich

En una sincera declaración, el director deportivo del Norwich City, Ben Knapper, señaló: «Aunque estamos muy tristes por perder a un joven jugador de la cantera con el talento de Ajay, lo que predominan en nosotros es un inmenso orgullo. El progreso de Ajay ha sido un testimonio del fantástico trabajo de todas las personas relacionadas con nuestra cantera, que han influido en su trayectoria y han contribuido a este maravilloso logro... y no podríamos estar más orgullosos de verle dar este paso hacia uno de los clubes y canteras más emblemáticos del fútbol mundial.

«Desde que se unió a nosotros con menos de 12 años, Ajay ha superado constantemente las expectativas durante todo el tiempo que ha estado con nosotros y ha estado a la altura de los numerosos retos que le hemos planteado. Con 15 años, formó parte de nuestro equipo sub-16 finalista de la Premier League nacional y también pasó a ser titular en nuestro equipo sub-18. También ha jugado con nuestro equipo sub-21, además de jugar con nuestro primer equipo con 15 años en un partido amistoso de pretemporada contra el FC Volendam en el verano de 2025.

A nivel internacional, ha representado a Inglaterra en las categorías sub-15, sub-16 y sub-17, y no tenemos ninguna duda de que seguirá dando grandes pasos tanto en el club como en la selección en los próximos años. Es un joven maravilloso con un futuro emocionante por delante. Este paso es realmente una celebración de todo el buen trabajo realizado en nuestra academia y todos seguiremos su progreso con gran orgullo».