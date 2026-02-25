AFP
El Barcelona responde con humor al anuncio de la Comisión de Árbitros de España, que admite un error del VAR en el gol de la victoria del Girona contra el líder de La Liga
Se confirma el fallo del VAR.
En una inusual muestra de transparencia pública, la CTA y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) emitieron un comunicado conjunto en el que confirmaban que Claudio Echeverri, cedido por el Manchester City, había cometido una infracción antes del gol de la victoria. El comunicado detallaba: «En un duelo individual fuera del área, un delantero del Girona pisa con los tacos el pie de un defensa del Barcelona justo antes de pasar el balón a un compañero. El VAR revisó toda la fase de ataque y, al considerarlo un incidente abierto a la interpretación del árbitro, confirmó la decisión sobre el terreno de juego y validó el gol».
La descarada pulla del Barça en las redes sociales
El Barcelona no estaba dispuesto a dejar pasar esta admisión sin más, especialmente teniendo en cuenta lo mucho que hay en juego en la lucha por el título. A través de sus redes sociales oficiales, el club lanzó una crítica perfectamente oportuna dirigida a los estándares arbitrales en España. Después de que la RFEF aclarara que el gol fue un error, la cuenta oficial del club publicó: «Reconocer un error es un gran paso. Evitarlo es el siguiente».
El análisis del CTA sobre el incidente fue exhaustivo, citando los aspectos técnicos de las reglas del juego para explicar en qué se equivocaron los árbitros esa noche. El comité señaló: «La regla 12: Faltas y conducta antideportiva aclara que una pisada imprudente constituye una falta y una amonestación. Disputar el balón no exime a un jugador de cometer una infracción. Si un jugador pisa a un adversario con fuerza excesiva, debe ser sancionado. Según la CTA de la RFEF, el delantero del Girona elimina al defensa de la acción defensiva, por lo que la infracción debe ser sancionada con una falta y una tarjeta amarilla. El VAR debe intervenir, ya que se trata de un error claro y evidente, y aconsejar al árbitro que cambie la decisión».
Aumento de las tensiones con la RFEF
Apenas unos días antes de la debacle de Girona, el Barcelona había presentado una queja formal ante la RFEF por varias inconsistencias, entre las que destacaba un gol anulado a Pau Cubarsi durante la semifinal de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid. Esa decisión concreta se tomó tras una minuciosa revisión del VAR de siete minutos, que finalmente anuló el gol por fuera de juego, lo que avivó aún más la sensación de injusticia del club.
Mientras que los aficionados y la directiva se mostraron muy críticos, el entrenador Hansi Flick intentó mantener la calma tras la derrota. A pesar de la clara evidencia de una falta sobre Koundé, el técnico alemán dijo que no quería utilizarla como excusa, admitiendo honestamente que sus jugadores habían tenido dificultades para encontrar su ritmo en Montilivi. Sin embargo, el extremo Raphinha fue menos diplomático, sugiriendo que el Barça juega con reglas diferentes a las de sus rivales, después de que la derrota permitiera al Real Madrid superarles temporalmente en la clasificación.
La lucha por el título de La Liga se calienta
Afortunadamente para los blaugranas, el error arbitral no les mantuvo fuera del primer puesto durante mucho tiempo. Los hombres de Flick superaron con éxito su siguiente compromiso y recuperaron el liderato con una contundente victoria por 3-0 sobre el Levante en el Camp Nou. Esa victoria, combinada con el fin de la racha de ocho victorias consecutivas del Real Madrid a manos del Osasuna, ha devuelto la confianza al Barça de cara a un exigente calendario de final de temporada.
A falta de 13 partidos para el final de la liga, el margen de error es mínimo. El Barcelona suma actualmente 61 puntos, con una escasa ventaja de un punto sobre el Real Madrid. El error reconocido del VAR sirve de telón de fondo para lo que se perfila como un final de temporada histórico, con el enfrentamiento entre los dos grandes en un Clásico decisivo para el título que se disputará en el Camp Nou a principios de mayo.
