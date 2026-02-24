El Barcelona recibió una oferta de traspaso de 250 millones de euros por Lamine Yamal del PSG, confirma Joan Laporta

«Cuando el PSG nos ofreció 250 millones de euros por Lamine Yamal y lo rechazamos, él tenía 17 años; algunos pensaron que estábamos locos», comentó Laporta según informa Jijantes.

Decidir rechazar 250 millones de euros por un adolescente fue una apuesta arriesgada para un club que ha pasado gran parte de los últimos cinco años navegando por un puente de incertidumbre económica. Una venta de tal magnitud habría eliminado efectivamente una parte significativa de la deuda del club y le habría proporcionado una flexibilidad inmediata en el mercado de fichajes. Sin embargo, Laporta y su equipo consideraban a Yamal un activo «intocable», ya que creían que su valor deportivo a largo plazo y su atractivo comercial superaban con creces incluso una inyección de dinero sin precedentes.

La trayectoria del joven de 18 años ha justificado sin duda la «locura» del club. Desde que se rechazó la oferta, Yamal se ha convertido en un icono mundial, y la leyenda del club Andrés Iniesta incluso ha respaldado al joven para que consiga el Balón de Oro en un futuro próximo. El adolescente se ha convertido en el rostro de la era post-Messi en el Camp Nou, demostrando que algunos talentos son simplemente demasiado valiosos como para ponerles un precio, independientemente del saldo bancario.