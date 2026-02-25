El Barcelona identifica a la estrella del Manchester City Omar Marmoush como un sorprendente objetivo alternativo de fichaje a Julián Álvarez

Aunque el Barcelona cree que tiene la capacidad financiera para realizar un fichaje importante este verano, se mantiene firme en su negativa a pagar más de lo debido. Esta disciplina fiscal podría ser el factor decisivo en cualquier intento por fichar a Álvarez. El Atlético de Madrid ha declarado tanto de forma activa como pasiva que no está en venta, pero entre bastidores ha insinuado que una oferta monumental podría hacerles cambiar de opinión. Según algunas informaciones, el precio de venta podría alcanzar los 150 millones de euros, una cifra que el Barcelona no se planteará ni de lejos durante las negociaciones.

La única esperanza para lograr un avance sigue siendo la intervención del propio jugador. Solo la participación del argentino pidiendo su salida hacia el equipo blaugrana podría allanar el camino, pero hasta ahora esto no ha sucedido y es un escenario incierto en este momento. En consecuencia, el club debe estar preparado para cualquier eventualidad, lo que le lleva a intensificar su seguimiento de Marmoush. El Barça ya siguió al delantero durante su prolífica etapa en el Eintracht de Fráncfort, donde se consolidó como uno de los rematadores más certeros de la Bundesliga.