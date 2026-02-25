Getty Images Sport
El Barcelona identifica a la estrella del Manchester City Omar Marmoush como un sorprendente objetivo alternativo de fichaje a Julián Álvarez
Marmoush se perfila como una alternativa de gran calidad a Álvarez.
Julian Álvarez es considerado el candidato ideal para los responsables del Camp Nou, pero la realidad de un acuerdo con el Atlético de Madrid está resultando ser una pesadilla logística. El Barcelona es consciente de que la operación será extremadamente complicada, lo que le obliga a buscar otras opciones en su lista. Según Sport, un nombre que ha surgido como alternativa de gran calidad es el del delantero del Manchester City Marmoush. El internacional egipcio es muy apreciado por el departamento técnico del club catalán, que cree que sus habilidades encajarían perfectamente en el sistema táctico de alta intensidad de Flick.
La complicación de Julián Álvarez
Aunque el Barcelona cree que tiene la capacidad financiera para realizar un fichaje importante este verano, se mantiene firme en su negativa a pagar más de lo debido. Esta disciplina fiscal podría ser el factor decisivo en cualquier intento por fichar a Álvarez. El Atlético de Madrid ha declarado tanto de forma activa como pasiva que no está en venta, pero entre bastidores ha insinuado que una oferta monumental podría hacerles cambiar de opinión. Según algunas informaciones, el precio de venta podría alcanzar los 150 millones de euros, una cifra que el Barcelona no se planteará ni de lejos durante las negociaciones.
La única esperanza para lograr un avance sigue siendo la intervención del propio jugador. Solo la participación del argentino pidiendo su salida hacia el equipo blaugrana podría allanar el camino, pero hasta ahora esto no ha sucedido y es un escenario incierto en este momento. En consecuencia, el club debe estar preparado para cualquier eventualidad, lo que le lleva a intensificar su seguimiento de Marmoush. El Barça ya siguió al delantero durante su prolífica etapa en el Eintracht de Fráncfort, donde se consolidó como uno de los rematadores más certeros de la Bundesliga.
Una cara conocida para Hansi Flick
El egipcio fue objetivo del Barcelona en enero de 2025 como posible sucesor de Robert Lewandowski, pero finalmente fichó por el City de Pep Guardiola. Sin embargo, su etapa en el Etihad Stadium ha seguido un patrón frustrante y habitual para los delanteros suplentes en Manchester, ya que la presencia de Erling Haaland le ha impedido casi por completo hacerse con un puesto en el once inicial. Las lesiones y la competencia por un puesto en el equipo le han limitado a solo 15 apariciones en la Premier League esta temporada, de las cuales solo cinco han sido como titular.
Marmoush ha rendido bien cada vez que ha salido del banquillo, pero ha empezado a sentirse incómodo con su situación, ya que solo ha marcado un gol en la liga. En enero ya se especulaba con una posible salida, ya que daba prioridad a un proyecto que le ofreciera más visibilidad. Esta temporada está jugando poco y nadie duda ahora de que en verano estará en el mercado y podría ser una de las gangas, ya que el City podría venderlo por menos de lo que costó hace solo un año. Flick, que tiene excelentes referencias sobre su profesionalidad de su etapa en Alemania, lo ve como una oportunidad de gran valor.
El ajuste táctico perfecto
El entrenador alemán es un gran admirador de la versatilidad de Marmoush, y valora su movilidad, su habilidad técnica y su juego combinativo. No es un «9» estático y puede jugar, si es necesario, en todas las posiciones de ataque. Esta flexibilidad lo convierte en una opción atractiva para un Barcelona que busca fluidez en el último tercio del campo. Si Lewandowski se marcha al término de su actual contrato, el egipcio se considera un fichaje que se adaptaría sin problemas al estilo del Barça y una operación totalmente asumible para el club desde el punto de vista financiero.
Por ahora, el Barcelona sigue de cerca la situación y se está posicionando por si el jugador solicita formalmente su salida del Manchester. Aunque no es la prioridad absoluta por delante de Álvarez, podría convertirse fácilmente en el principal objetivo si fracasa el acuerdo con el Atlético. Es cierto que sus números esta temporada no son buenos, pero prácticamente no ha tenido oportunidades y ha pasado un mes en la Copa Africana de Naciones. La referencia es lo que hizo en la Bundesliga y de esa época no hay dudas. Los catalanes siguen muy atentos a su nombre.
