El Barcelona es obligado a revelar el contrato de Negreira ya que desaparecen registros de pagos de €8 millones a un árbitro

El "Caso Negreira", ya uno de los casos legales más explosivos del fútbol español, ha entrado en una nueva fase crítica. Un tribunal de Barcelona ha emitido una orden formal que obliga a los gigantes catalanes a presentar todos los contratos y documentos de respaldo relacionados con los €8 millones pagados a Jose Maria Enriquez Negreira y sus empresas asociadas entre 2001 y 2018.

Según El Mundo, los investigadores no han encontrado rastro de los contratos originales ni de ninguna documentación escrita en los archivos del Barça que justifique los pagos, que supuestamente se hicieron por servicios de “asesoría arbitral”. La falta de un rastro documental ha intensificado las sospechas en torno a la naturaleza de la relación entre el Barcelona y el exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de España (CTA).

La orden del tribunal se extiende más allá de la documentación administrativa, citando al Barcelona como entidad legal para declarar como parte de la investigación. Las declaraciones de los exentrenadores Luis Enrique y Ernesto Valverde, junto con la del actual presidente del club Laporta, están programadas para el 25 de noviembre, donde comparecerán como testigos.