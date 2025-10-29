El Barcelona, afectado por otra pérdida significativa por lesión con Pedri como la última estrella en quedar fuera después de la derrota en el Clásico

Barcelona ha confirmado que Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo distal del bíceps femoral de su muslo izquierdo, lo que lo dejará fuera de juego por varias semanas. El centrocampista, que parecía visiblemente fatigado durante la derrota 2-1 ante el Real Madrid, no pudo entrenar la mañana siguiente y en su lugar trabajó en el gimnasio mientras el personal médico evaluaba el daño.

El club emitió un comunicado oficial: “El jugador del primer equipo Pedri ha sufrido un desgarro en el músculo distal del bíceps femoral de su muslo izquierdo. La recuperación del jugador dictará su regreso a la acción.”

El jugador de 22 años ha sido el jugador más consistente de Flick esta temporada, comenzando en los 13 partidos competitivos de Barcelona y registrando más de 1,000 minutos, más que cualquier otro jugador del equipo. Además, comenzó los cuatro partidos de clasificación de España para el Mundial en septiembre y octubre. Su carga de trabajo incesante parece haberle pasado factura, con la fatiga y el uso excesivo probablemente contribuyendo a este último contratiempo.

Pedri ya debía perderse el choque de este fin de semana con Elche debido a una suspensión, después de haber sido expulsado al final de la derrota en el Clásico, pero ahora estará fuera durante el parón internacional, perdiéndose el partido de la Liga de Campeones contra el Club Brugge y el partido de La Liga frente al Celta Vigo. AS informa que el centrocampista canario podría estar fuera hasta tres semanas.