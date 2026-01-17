¡El Barcelona, a punto de perder a joven maravilla del mediocampo! Los Blaugrana, sorprendidos después de que el talento de La Masia paga su propia cláusula de rescisión en medio del interés del Manchester City

En diciembre, el jefe del Barca, Flick, estaba abierto a la idea de que el club necesitaba refuerzos defensivos a la luz de la lesión de rodilla de Andreas Christensen. Mientras Ronald Araujo ahora está de vuelta de su descanso en un intento por mejorar su salud mental, el alemán todavía quería más refuerzos.

"¿Defensor en el mercado de transferencias de enero? Veremos. Hablaré con Deco, tal vez mañana, no hoy. Para mí, ante todo, lo importante es que Andreas (Christensen) regrese en buena forma," dijo.

Luego, a principios de enero, cuando la gravedad de la lesión de Christensen salió a la luz, envió un mensaje claro al consejo.

Agregó: "Hablé con mi personal, y con Deco hablamos mucho. Y pensamos que cuando Ronald [Araujo] regrese tendremos buenas alternativas en el centro de la defensa. Joao puede jugar en ambos lados, puede darnos buenas opciones. Pero al final, hasta ahora, no está hecho, pero estaría feliz si se concreta. Es otra opción para la ofensiva. Hablamos sobre fichar un defensa central, pero creo que tiene más sentido, creo que es una buena opción, y un jugador de alta calidad.

"Hemos tenido una situación estos últimos dos años donde tenemos que ser inteligentes con los jugadores que fichamos. No es como los otros clubes, que pueden gastar cientos de millones en jugadores. Pero creo que es bueno, se puede ver que nuestros jugadores están progresando. Nuestros jóvenes jugadores se están desarrollando, y tenemos fe en ellos. Ahora tenemos la oportunidad de traer a un veterano. Apreciaría si viene."

Por supuesto, el Barca cumplió, esta vez con el acuerdo de préstamo del lateral Joao Cancelo de Al-Hilal.