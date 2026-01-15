Mientras el Atlético tiene los fondos y la vacante inmediata, el United podría tener la ventaja en la carrera a largo plazo por Gomes debido a las preferencias personales del jugador. Marca informa que los Red Devils están listos para luchar con el Atlético por la firma, y los comentarios recientes del propio Gomes indican un fuerte deseo de permanecer en la Premier League.

A pesar del interés de los líderes de la Serie A, el Napoli, que supuestamente llegó a un acuerdo con el entorno del jugador a principios de esta semana, Gomes se ha comprometido públicamente a luchar en Molineux. "El cariño de los aficionados es increíble, y realmente quiero devolver eso," dijo recientemente Gomes. "Daré mi vida en el campo para que el equipo pueda terminar la temporada lejos del descenso."

Estas palabras se han interpretado como un impulso para el United. El amor del brasileño por la intensidad y la cultura del fútbol inglés sugiere que favorecería un movimiento a Old Trafford sobre un cambio a La Liga o la Serie A. El United ha tenido a Gomes en su radar desde el inicio del mercado de invierno, y con el jugador asentado en Inglaterra, pueden sentirse confiados de persuadirlo para que se quede en el país, incluso si un movimiento en verano parece más probable que un asalto en enero.