El Arsenal está a punto de fichar a un extremo del Leicester de 16 años

Monga debutó en la máxima categoría con solo 15 años y 271 días, contra el Newcastle United, y se convirtió en el tercer jugador más joven de la historia de la Premier League. Solo dos jugadores debutaron antes: las estrellas del Arsenal Max Dowman y Ethan Nwaneri. Su técnico entonces, Ruud van Nistelrooy, elogió su potencial tras esa primera aparición en abril de 2025.

Van Nistelrooy declaró: «Se pudieron vislumbrar sus grandes cualidades. Es un gran extremo y tiene velocidad. Tiene un talento fantástico, es un chico estupendo. Se merecía esos minutos y, con suerte, le esperan muchos más».