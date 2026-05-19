¡El Arsenal es campeón! Once momentos clave que le dieron el título de la Premier League

Cuando el Manchester City visitó el Emirates Stadium para su quinto partido liguero, sus opciones de título parecían remotas. El Liverpool, campeón en título, había ganado sus primeros cinco encuentros, mientras que el equipo de Guardiola ya contaba con dos derrotas: ante el Tottenham en casa y en Brighton a domicilio.

Arsenal, que había ganado tres de sus cuatro primeros encuentros tras perder en Anfield a finales de agosto, convertía este duelo de septiembre en una batalla clave: ¿Gunners o City como principal rival del Liverpool? Con el paso del tiempo, el partido se recordaría como uno de los más decisivos en la lucha por el título.

El City se adelantó en el 9’ gracias a Erling Haaland y, aunque el equipo de Guardiola se replegó para conservar la ventaja, llegó al descuento con la victoria casi en el bolsillo. Sin embargo, en el tercer minuto de añadido Gabriel Martinelli superó a la defensa, picó el balón por encima de Donnarumma y lo envió al fondo de la red, desatando la locura en el norte de Londres.

En ese momento el empate beneficiaba a Liverpool, pero al final de la temporada ese punto de Arsenal —y los dos que perdió el City— resultó decisivo en la reñida lucha por el título.