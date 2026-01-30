Goal.com
El Arsenal debe cambiar su mentalidad para recuperar su carga por el título mientras los fantasmas de los fracasos en las aspiraciones de la Premier League amenazan con surgir en la visita a Leeds

"Aún hay preguntas sobre la fortaleza mental del equipo. Creo que hubo una falta de agresividad. Demasiados jugadores no cumplieron," dijo la leyenda del Arsenal Patrick Vieira en Sky Sports después de ver a su antiguo equipo sufrir una derrota por 3-2 en casa contra el Manchester United el pasado fin de semana. "Era un partido que tenían que ganar. Necesitaban enviar un mensaje al resto de los equipos en la liga."

El ex capitán del United Roy Keane repitió los sentimientos de su antiguo rival: "Parecían un poco asustados esta noche. Eso es extraño cuando miras a un equipo que está volando, en la cima de la tabla, piensas que deberían seguir adelante y mostrar su poder. Pero les faltó confianza."

De hecho, esa fue una evaluación justa de un rendimiento definido por la precaución en lugar de la aventura. La ventaja del Arsenal en la cima de la Premier League ahora es de solo cuatro puntos; dieron esperanza nuevamente al Manchester City, al Aston Villa y al United, que saltó al cuarto lugar después de su primera victoria en el Emirates desde 2017. Sería un colapso monumental para que el United recupere su distancia de 12 puntos con los Gunners, pero no es imposible dado su renovada confianza, especialmente si, en marcado contraste, los hombres de Mikel Arteta continúan revolcándose en la autocompasión.

Para finalmente poner fin a la espera de 22 años del club por la gloria doméstica, debe producirse un cambio de mentalidad masivo en el vestuario. Ningún otro equipo puede igualar la fuerza en profundidad del Arsenal, y sin embargo, todavía hay una sensación de que no están listos para dar el paso final. Las cosas podrían descarrilarse completamente si no hay una respuesta instantánea el sábado contra el Leeds United, que tiene una historia de sabotear las aspiraciones al título de los Gunners...

  • Mikel ArtetaGetty

    Todos están en vilo

    Arsenal dominó los primeros treinta minutos contra el United y tomó la delantera de manera afortunada gracias a un gol en propia puerta de Lisandro Martínez. Pero en lugar de avanzar desde allí, fueron paralizados por los nervios. Martin Zubimendi regaló a los visitantes un empate cuando su pase erróneo puso a Bryan Mbeumo frente a la portería, y el Arsenal se quedó atrás cinco minutos después del segundo tiempo cuando Patrick Dorgu lanzó un imparable voleón que entró tras tocar el travesaño.

    Arteta entonces pareció entrar en pánico, realizando una confusa sustitución cuádruple que alteró innecesariamente el equilibrio del mediocampo en lugar de ajustar el enfoque del Arsenal, que, como ha sido gran parte de la temporada, se ha centrado únicamente en ganar balones parados. Mikel Merino brevemente empató para los Gunners desde una de esas situaciones de balón parado, pero fue el United quien avanzó para encontrar un ganador, y lo consiguió merecidamente momentos después cuando Matheus Cunha lanzó un maravilloso disparo desde 25 yardas más allá de David Raya.

    Se escucharon abucheos alrededor del Emirates tras el pitido final, lo cual no molestó a Arteta tanto como debería.

    "[La reacción de los fans] no importa; tenemos que hacer más, así que tal vez eso no sea suficiente," dijo. "Tenemos que dar lo mejor de nosotros. Cuando haces eso, puedes descansar en paz. Hoy realmente ciertamente intentamos dar lo mejor de nosotros, pero no fuimos lo suficientemente eficientes contra un equipo que está muy bien organizado y fuimos castigados por nuestros propios errores también."

    Esa obsesión con la eficiencia es una de las principales razones por las que los errores están apareciendo. Todos en el equipo del Arsenal parecen estar en tensión en un momento en que el disfrute y la libertad de expresión deberían ser las principales órdenes del día debido a su posición dominante en la tabla.

  • Martin Odegaard Arsenal 2025-26Getty

    Priorizando el control sobre la fluidez

    El Arsenal ha terminado como subcampeón en cada una de las últimas tres temporadas, un hecho doloroso que el capitán Martin Odegaard admite que está en la mente de los jugadores.

    "Obviamente, es un factor”, dijo después del partido contra el United. "Pero también puede ser un buen factor. Te da más combustible y más hambre y determinación para lograrlo. Hemos experimentado en todas esas temporadas que es un recorrido largo y pasan muchas cosas. Estemos juntos ahora. Pensemos en el próximo partido y recuperémonos."

    Odegaard ayudó a los Gunners a hacer exactamente eso en la Liga de Campeones el miércoles, ya que vencieron al Kairat Almaty 3-2 para completar un récord perfecto en la fase de liga. Sin embargo, eso fue un partido sin importancia contra el club que terminó en el último lugar, por lo que la verdadera prueba del "hambre" del Arsenal llegará en Elland Road. Después de una racha de dos empates y una derrota en sus últimos tres partidos de la Premier League, el margen de error prácticamente se ha agotado.

    Los empates consecutivos en casa contra el Liverpool en declive de Arne Slot y fuera contra el Nottingham Forest amenazado por el descenso deberían haber sido señales de alarma para Arteta, quien sufrió por no tener un Plan B. El Arsenal tiene más que suficiente poder ofensivo para superar a esos equipos, pero nunca salieron de segunda velocidad, y fue la misma historia contra el United ya que Arteta priorizó el control sobre la fluidez.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Deberían estar alejándose bailando.

    Arteta está claramente plagado de dudas y ansiedad, sabiendo muy bien que podría estar bajo presión si el Arsenal vuelve a fallar en ganar un trofeo importante. Una FA Cup en seis años no es suficiente para calificar al español como un entrenador de élite, y no puede haber más excusas después de un gasto de verano de £250 millones ($345m) en nuevos jugadores. 

    Los Gunners deberían estar llevándose el título con facilidad esta vez, dado el abismo en calidad general entre ellos y sus principales rivales. El Manchester City sigue siendo una sombra del equipo que levantó el trofeo durante cuatro años consecutivos entre 2021-24, el campeón defensor Liverpool ya está fuera de la carrera, y el limitado Aston Villa de Unai Emery seguramente no podrá continuar superando sus expectativas hasta mayo, mientras que el United y el Chelsea tienen que ser casi impecables de ahora en adelante para entrar en la contienda.

    No hay otra plantilla en Europa tan completa en cada posición como la del Arsenal. No deberían temer a nadie, y la atmósfera en el Emirates debería estar llena de electricidad y emoción. Pero en lugar de eso, hay una sensación de temor, particularmente en los partidos más importantes. 

    En siete partidos contra los llamados 'seis grandes' esta temporada, el Arsenal solo ha ganado dos veces, y la primera de esas, una victoria 1-0 fuera de casa ante el United, fue extremadamente afortunada, ya que lo lograron mediante una jugada a balón parado después de haber conseguido solo siete disparos frente a los 17 de los locales. Parecía que Arteta se concentraba en evitar la derrota en los empates con Chelsea y Liverpool, mientras que el Arsenal no mostró la suficiente creatividad ni urgencia para descomponer a un equipo de City en retirada en su empate 1-1 en el Emirates.

  • Arsenal v Liverpool - Premier LeagueGetty Images Sport

    Valores fundamentales olvidados

    La búsqueda de pequeñas ventajas de Arteta ha sido a expensas de su línea delantera. Viktor Gyokeres, el fichaje de verano de £64 millones ($88 millones) que anotó 54 veces para el Sporting CP la temporada pasada, lleva 11 partidos de liga sin un gol en juego abierto. Bukayo Saka no ha encontrado el arco en ninguna competición durante 13 juegos, y Gabriel Martinelli está pasando por una racha similar en la liga. El último gol de Noni Madueke en la Premier League fue en enero del año pasado, cuando todavía estaba en las filas del Chelsea, mientras que Leandro Trossard tiene un gol en sus últimas 11 apariciones.

    El bienvenido regreso a la plena forma física de Gabriel Jesus y Kai Havertz ha sido un gran impulso, pero no importará mucho si Arteta sigue siendo tan conservador. El Arsenal se ha convertido en todo lo contrario del equipo irresistible que lideró la tabla durante 248 días en 2022-23. Eventualmente se quedaron sin energía, pero Jesus, Martinelli, Saka y Odegaard compartieron 55 goles entre ellos esa temporada. Sería una sorpresa si alguno de ellos supera la barrera de los 10 goles en la liga esta vez.

    ¿Hasta qué punto, entonces, ha progresado realmente el Arsenal como colectivo en los últimos tres años? Claro, son más resistentes y mucho mejores ganando de manera poco vistosa, pero la innovación ha sido reemplazada por la desesperación. La filosofía de los Gunners solía centrarse en dominar la posesión y realizar pases rápidos e intrincados para abrir a los equipos; ahora el objetivo es simplemente canalizar el balón hacia las bandas e intentar provocar una falta o un rebote que genere una jugada a balón parado.

    ¿Es de extrañar que los aficionados estén tan nerviosos cuando el valor de entretenimiento ha caído tanto? El impulso por el título del Arsenal se ha convertido en un ejercicio agotador de resistencia, y el ambiente se volverá tóxico si todavía no hay recompensas tangibles al final de todo esto.

  • Ian HarteGetty

    Fantasmas del pasado

    Existe el peligro de que los fantasmas de los intentos fallidos de título en la era de Arsène Wenger también puedan aparecer este fin de semana. Leeds ha detenido a Arsenal en su camino dos veces antes, primero en mayo de 1999, cuando los hombres de Wenger estaban en la cima de la tabla y apuntaban a su sexta victoria consecutiva en la liga después de llegar a Elland Road en una cálida noche de martes para su penúltimo partido de la campaña.

    Sin embargo, los campeones defensores terminaron perdiendo 1-0, gracias a un cabezazo en picada tardío de Jimmy Floyd-Hasselbaink, y finalmente cedieron su corona al Manchester United por un solo punto. Sin embargo, fue una derrota a domicilio disculpable contra un equipo de Leeds que terminó cuarto. Cuatro años después, el panorama era muy diferente.

    Leeds estaba en peligro de descender cuando viajaron a Highbury el 4 de mayo de 2003, mientras que Arsenal necesitaba una victoria para evitar que United ganara el título. El equipo local era considerado favorito abrumador, pero se encontró con un gol en contra después de solo cinco minutos, con Harry Kewell anotando una sensacional media volea que dejó a la multitud del Arsenal en silencio.

    Arsenal luchó en un emocionante juego de ida y vuelta que estaba empatado a 2-2 con solo dos minutos restantes, ya que Thierry Henry, Ian Harte y Dennis Bergkamp también anotaron. Pero Mark Viduka tuvo la última palabra, el fornido australiano tomó el balón en la banda derecha antes de eludir a Oleh Luzhnyi con un elegante giro de Cruyff antes de curvar el balón hacia la esquina superior, fuera del alcance de un indefenso David Seaman, desatando el delirio en el sector visitante.

    Leeds mantuvo su famosa victoria que preservó su estatus en la Premier League, mientras que United se aseguró el trofeo con dos partidos por jugar. Aunque el último enfrentamiento entre los dos equipos llegará mucho más temprano en la campaña, es posible que el actual entrenador del Leeds, Daniel Farke, haya mostrado a sus jugadores videos de ambos juegos para una motivación extra esta semana.

  • artetaGetty Images

    Quita las cadenas.

    En la primera mitad del mandato de Wenger en el Arsenal, aumentó las expectativas y las cumplió consistentemente. Arteta también ha hecho la primera parte, pero ahora es el momento de cumplir. Eso significa dejar ir todos los demonios y agarrar al toro por los cuernos. 

    Demasiadas veces esta temporada hemos visto a las estrellas del Arsenal levantar las manos en frustración cuando las cosas han salido mal, como si el mundo estuviera en su contra, ejemplo de ello es el reciente arrebato de Declan Rice contra Nottingham Forest. Pero solo tendrán a ellos mismos para culpar si la sequía de trofeos continúa.

    Arteta también ha fomentado inadvertidamente esa actitud de 'pobre de mí' al exigir que todos se unan a su nueva visión, con esfuerzo físico y disciplina por delante del fútbol estéticamente agradable. Los inconformistas y ex ganadores de partidos en el equipo han sido sofocados y, por lo tanto, ya no juegan con una sonrisa en la cara.

    Arsenal es eficiente, pero también mecánico y poco inspirador. Soltar las cadenas es exactamente lo que se necesita para levantar la tensión aplastante en el vestuario, y Arteta debe comenzar en Elland Road.

