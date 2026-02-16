El árbitro se enfrenta a una larga suspensión por la polémica tarjeta roja en el Inter-Juventus, mientras los aficionados amenazan de muerte a su familia

La jerarquía bianconera no se contuvo en su valoración del arbitraje inmediatamente después de la derrota en San Siro. Las cámaras captaron al director deportivo Giorgio Chiellini junto al director ejecutivo Damien Comolli enfrentándose airadamente a La Penna en el túnel mientras los equipos se dirigían al descanso. La tensión se mantuvo alta mucho después del pitido final, y los responsables de la Juventus sugirieron que la integridad de la competición se estaba viendo socavada por errores tan notorios.

En declaraciones a Sky Sport, Chiellini criticó duramente la situación actual del fútbol italiano: «No podemos hablar de fútbol después de lo que ha pasado hoy. Hoy ha ocurrido algo totalmente inaceptable. No importa si nos pasa a nosotros o a otros, y a partir de mañana, presumiblemente, el VAR tendrá que cambiar, porque no es aceptable que se sigan produciendo tantos errores incluso en partidos importantes como este.

Llevamos intentando decir desde el comienzo de la temporada que el nivel arbitral no está a la altura, y esto, por desgracia, es el espectáculo que hemos mostrado hoy al resto del mundo. Le ha pasado a muchos equipos esta temporada. Tenemos que cambiar, no podemos seguir postergando las cosas como siempre hacemos en el fútbol italiano.

No sé si no están bien formados, si no están a la altura, sea cual sea la razón, el hecho es que los árbitros no están a la altura del fútbol de la Serie A».