El árbitro se enfrenta a una larga suspensión por la polémica tarjeta roja en el Inter-Juventus, mientras los aficionados amenazan de muerte a su familia
Intervención policial y amenazas familiares
Según informes procedentes de Italia, La Penna ha presentado una denuncia formal ante la policía tras recibir una serie de mensajes aterradores en las redes sociales. Las amenazas no se limitaron al árbitro, sino que también se dirigieron a su familia con mensajes espeluznantes como «Te voy a disparar», «Te voy a matar» y «Te encontraremos, sabemos dónde vives».
Como abogado profesional fuera del ámbito futbolístico, La Penna ha actuado con rapidez para documentar los abusos y solicitar protección legal contra los autores de estos actos cobardes.
Se avecina la suspensión para un funcionario en el punto de mira
En el terreno de juego, las consecuencias para el árbitro serán significativas. El responsable de designación de árbitros de la Asociación Italiana de Árbitros (AIA), Gianluca Rocchi, ha indicado que es necesario un periodo de reflexión, y La Penna se enfrenta a una posible suspensión de un mes de la Serie A. La decisión de expulsar a Kalulu por una segunda tarjeta amarilla, por un tirón a Alessandro Bastoni, fue calificada como un error «claramente erróneo» por Rocchi. Admitió que el equipo arbitral estaba «muy arrepentido» por el incidente y señaló que el VAR no pudo intervenir debido a los protocolos actuales.
El jefe de la AIA explicó además que el árbitro está «angustiado» por el error, que se vio agravado por lo que describió como una «simulación clara» de Bastoni. Aunque algunos miembros del cuerpo arbitral consideraron un rápido regreso al terreno de juego para ayudar a La Penna a «superar el shock», el gran volumen de hostilidad y el carácter personal de las amenazas hacen que lo más probable sea que se aleje de los focos durante un tiempo. La suspensión tiene por objeto permitir que el árbitro recupere la compostura tras un fin de semana de críticas sin precedentes.
Los directivos de la Juventus descargan su furia
La jerarquía bianconera no se contuvo en su valoración del arbitraje inmediatamente después de la derrota en San Siro. Las cámaras captaron al director deportivo Giorgio Chiellini junto al director ejecutivo Damien Comolli enfrentándose airadamente a La Penna en el túnel mientras los equipos se dirigían al descanso. La tensión se mantuvo alta mucho después del pitido final, y los responsables de la Juventus sugirieron que la integridad de la competición se estaba viendo socavada por errores tan notorios.
En declaraciones a Sky Sport, Chiellini criticó duramente la situación actual del fútbol italiano: «No podemos hablar de fútbol después de lo que ha pasado hoy. Hoy ha ocurrido algo totalmente inaceptable. No importa si nos pasa a nosotros o a otros, y a partir de mañana, presumiblemente, el VAR tendrá que cambiar, porque no es aceptable que se sigan produciendo tantos errores incluso en partidos importantes como este.
Llevamos intentando decir desde el comienzo de la temporada que el nivel arbitral no está a la altura, y esto, por desgracia, es el espectáculo que hemos mostrado hoy al resto del mundo. Le ha pasado a muchos equipos esta temporada. Tenemos que cambiar, no podemos seguir postergando las cosas como siempre hacemos en el fútbol italiano.
No sé si no están bien formados, si no están a la altura, sea cual sea la razón, el hecho es que los árbitros no están a la altura del fútbol de la Serie A».
Noche vergonzosa para el fútbol italiano
El director ejecutivo de la Juventus, Damien Comolli, se hizo eco de estos sentimientos y calificó la derrota no solo como una derrota deportiva, sino como un fracaso sistémico. «Hemos perdido tres puntos, pero el fútbol italiano ha perdido mucho más. Lo que hemos visto en el campo ha sido una verdadera injusticia. Lo sentimos por los aficionados, porque esta noche no hemos podido competir en igualdad de condiciones», afirmó.
El resultado tiene enormes implicaciones para la clasificación de la Serie A, ya que deja al Inter con ocho puntos de ventaja en la cima, mientras que la Juventus se queda a 15 puntos del líder. Más allá de los puntos, la debacle del Derby d'Italia ha reavivado el debate sobre la incapacidad del VAR para revisar las segundas tarjetas amarillas, una regla que, según se informa, la IFAB está considerando cambiar. Por ahora, la atención sigue centrada en la seguridad de La Penna, mientras la liga condena las «desvergonzadas» amenazas que han ensombrecido uno de los partidos más importantes del calendario futbolístico europeo.
