El amigo íntimo de Cole Palmer afirma que convencerá a la estrella del Chelsea para que fiche por el Manchester United

Tunde, un rapero afincado en Manchester, conoce bien a Palmer y recientemente se unió a él para disfrutar de unas vacaciones al sol en Dubái, aprovechando que el Chelsea disfruta de un raro descanso en su calendario 2025-26. Al parecer, se han mantenido conversaciones en Oriente Medio sobre lo que podría deparar el futuro a largo plazo.

Después de ver las fotos que Palmer compartió de sus vacaciones de mitad de temporada, Tunde ha dicho en su cuenta de Instagram: «Algún día llevaré a CP de vuelta al UTD, donde pertenece. Pregúntale cuál es su equipo favorito».

Palmer ha estado recargando energías antes de que el Chelsea reanude su lucha por los títulos en múltiples frentes. El equipo se encuentra en los octavos de final de la Liga de Campeones y en la quinta ronda de la FA Cup, donde se enfrentará al Wrexham de Ryan Reynolds y Rob Mac, al tiempo que compite por terminar entre los cuatro primeros de la Premier League.

El Chelsea ha visto a Palmer marcar cuatro goles en sus dos últimas apariciones, incluyendo un hat-trick contra el Wolves. Él se ha apresurado a restar importancia a los rumores sobre su traspaso que siguen circulando a su alrededor.

Palmer declaró a Match of the Day cuando le preguntaron por esos rumores: «A todo el mundo le gusta hablar de tonterías, ¿no? No le presto demasiada atención. Se ven cosas. Pero siento que vengo de un lugar fuerte, así que no le presto atención».

El entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, también ha desmentido cualquier sugerencia de que el talentoso centrocampista esté buscando una salida de Stamford Bridge. Ha dicho: «¿Es intocable, es feliz? Sí y sí. Es sencillo, Cole Palmer es un jugador increíble, como muchos otros del equipo.

Cole está aquí, es muy feliz y estoy deseando verle de vuelta en el campo. Cole es muy feliz. He tenido numerosas conversaciones con él. Nosotros pensamos en cómo podemos mejorar este equipo, cómo puede mejorar él y cómo puedo ayudarle. Le encanta estar aquí y quiere ser jugador del Chelsea».