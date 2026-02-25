Getty Images
El Al-Nassr suma NUEVE victorias consecutivas gracias a los goles de Cristiano Ronaldo, Sadio Mané y Kingsley Coman, lo que refuerza sus credenciales para ganar el título de la Liga Profesional Saudí
Ronaldo marca y el Al-Nassr se asegura una fácil victoria
Las esperanzas de Al-Nassr de ganar el título han recibido un gran impulso gracias a la reciente racha de dos empates consecutivos de Al-Hilal. Ronaldo y compañía sabían que una victoria sobre Al-Najma el miércoles por la noche les llevaría de nuevo a lo más alto de la tabla, y tuvieron el mejor comienzo posible cuando les concedieron un penalti al principio del partido tras la revisión del árbitro asistente de vídeo.
Por supuesto, fue Ronaldo quien se encargó de lanzarlo desde el punto de penalti, anotando su gol número 965 en su camino hacia los cuatro dígitos.
El Al-Najma se vio rápidamente superado por la calidad individual de sus rivales y el partido se le escapó pronto, ya que el Al-Nassr marcó otros dos goles antes del descanso. Coman se giró y disparó para poner el 2-0, antes de que Íñigo Martínez marcara desde lejos, con un disparo del veterano defensa español que se desvió fortuitamente y superó al portero Waled Al-Enazi.
Las cosas empeoraron para los locales al comienzo de la segunda parte, cuando los visitantes se lanzaron al ataque y marcaron el cuarto, con Ronaldo asistiendo a Mané, que encontró con maestría la escuadra con un potente disparo.
En lugar de cualquiera de las estrellas del ataque, fue Martínez quien marcó un doblete al rematar de cabeza un córner, lo que ayudó al Al-Nassr a sumar su novena victoria consecutiva en la liga y a situarse dos puntos por delante en la cima de la tabla.
El jugador más valioso
Ronaldo puede haber interrumpido su racha goleadora al quedarse fuera de varios partidos tras el cierre del mercado de fichajes en enero, pero su reciente racha demuestra que no ha sufrido las consecuencias de esa ausencia.
Anotó pronto en la victoria del miércoles, con un penalti ejecutado con confianza, y demostró una excelente visión de juego al asistir a Mané más tarde.
El internacional portugués puede que se haya molestado un poco por la decisión del entrenador Jorge Jesus de sustituirlo cuando aún no había transcurrido una hora de juego, dado que podría haber marcado un par de goles más contra un rival débil, pero al final estará más fresco para cuando el Al-Nassr intente regalarle su primer título de la Liga Profesional Saudí desde su llegada en 2023.
Eso tiene que ser una victoria.
El gran perdedor
Con el Al-Nassr aprovechando sus tropiezos, el gran perdedor tiene que ser el Al-Hilal.
Cuando Karim Benzema llegó en enero y empezó a marcar goles inmediatamente, parecía que el título era suyo. Sin embargo, Al-Nassr ha aprovechado el reciente bajón de forma y ahora ocupa la primera posición en la carrera por el título.
Dicho esto, aún quedan 11 partidos por disputar para ambos equipos, mientras que el Al-Ahli de Ivan Toney es segundo y no se le puede descartar de la lucha.
Valoración del partido (sobre cinco): ⭐⭐
