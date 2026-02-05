Eden Hazard respalda a Cesc Fàbregas como futuro entrenador del Chelsea y uno de los grandes de Europa

Fàbregas está brillando en Italia, guiando al Como hacia la zona europea de la Serie A. El club ocupa actualmente la sexta posición y se encuentra a solo cuatro puntos del cuarto puesto, que da acceso a la Champions League. Desde que fue nombrado en julio de 2024, ha llevado al equipo desde la Serie B hasta codearse con los mejores de Italia.

Hazard, su excompañero en el Chelsea, confía plenamente en que Fàbregas está destinado a convertirse en uno de los mejores entrenadores del mundo y lo respalda para, con el tiempo, asumir el banquillo del club donde dejó huella en Londres.

Aunque el Chelsea contrató recientemente a Liam Rosenior tras la salida de Enzo Maresca, Hazard cree que Fàbregas acabará tomando las riendas, y apoya activamente esa idea.