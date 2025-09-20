+18 | Contenido Comercial | Se aplican Términos y Condiciones | Juega Responsablemente | Principios editoriales
Jude Bellingham Xabi Alonso Starting XIGetty
Thomas Hindle y Nicolás De Marco

¿Dónde encaja Jude Bellingham en el renovado once inicial del Real Madrid de Xabi Alonso? Arda Güler está en problemas

El volátil centrocampista no tiene un papel evidente en el sistema del entrenador, y el español enfrenta el desafío de integrarlo en su XI.

Ha vuelto. 

Bienvenido, Jude Bellingham, ¡cómo te extrañó el Real Madrid! (más o menos). El mediocampista inglés fue el pilar y salvador de este equipo hace dos años. El Madrid realmente no estaba muy bien como unidad. No tenían un delantero. Karim Benzema se había ido. Bellingham estaba aquí como un falso nueve, y salvó la temporada de los Blancos. Era una narrativa sabrosa: el nuevo llega, marca un montón de goles, el Madrid gana un doblete. 

Y luego las cosas cambiaron un poco. Probablemente podías verlo venir. La llegada de Kylian Mbappe alteró la armonía. Bellingham no estaba entrando en las mismas áreas. El equilibrio se había perdido. En cambio, el inglés, alguna vez candidato al Balón de Oro, se convirtió en un corredor puro que no siempre parecía querer correr. 

Con Xabi Alonso, podría haber sido incómodo desde el primer día. Bellingham no encajaba del todo. Estaba entrando y saliendo de los partidos en el Mundial de Clubes. La cirugía de hombro retrasada que realizó en julio casi se sintió como una bendición, dicho todo. Pero ahora este pseudo-día de ajuste de cuentas está aquí. Bellingham se ha recuperado antes de lo esperado de su operación. Y después de no salir del banquillo a mitad de semana en la Champions League, ahora parece mucho más probable que sea integrado al equipo. 

Alonso ha dejado claro que no tiene problema en dejar en el banquillo a los grandes nombres, pero seguramente Bellingham es demasiado crucial para fallar. Quizás no. De cualquier manera, simplemente tendrá que ser integrado. GOAL analiza las opciones del entrenador mientras busca reincorporar a Bellingham a su equipo lleno de Galácticos... 

  • Jude Bellingham Real Madrid 2023-24Getty

    Un regreso glorioso

    Vale la pena recordar, primero, lo que Madrid está recuperando aquí. Bellingham es un talento inmenso, y se podría argumentar con bastante fuerza que es el mejor en su posición en el fútbol mundial (con todo el respeto debido al también excelente Pedri). Es una presencia versátil, capaz de jugar en múltiples posiciones en el mediocampo. Aunque es mejor como un No.8 al estilo de Steven Gerrard, se puede usar como un 10, falso nueve y, en un apuro, saliendo de cualquiera de las bandas en un sistema de cuatro mediocampistas (algo que hizo con gran efectividad en ocasiones bajo Carlo Ancelotti).

    Es un goleador que es experto en hacer carreras tardías hacia el área. Puede taclear, pasar, correr y driblar. Como un todoterreno, no hay nada mejor. Sin embargo, como ha demostrado en ocasiones, hacerlo de manera consistente, durante 90 minutos, puede resultar ser un poco problemático. 

    De hecho, aunque fue excelente en su primer año, los niveles de Bellingham cayeron significativamente en su segundo. El Madrid fue, simplemente, peor. Y Bellingham fue movido, solicitado para jugar en diferentes roles. Al final de todo, el año se sintió como una causa perdida. Una sensación de apatía se filtró en su juego. Quizás fue mejor encapsulado por un gol de Pedri en El Clásico en el que Bellingham perdió el balón y simplemente se negó a seguir a su hombre de regreso, solo para verlo golpear uno en la esquina superior. Bellingham se encogió de hombros mientras sucedía. 

  • Arda Guler Real Madrid 2025-26Getty

    Guler fuera, Bellingham dentro

    Pero ahora, está aquí. Y Alonso estará esperando, sin duda, sacar lo mejor de él. Quizás el curso de acción más obvio para la reintegración sea un intercambio directo. Alonso ha optado por un 4-3-3 hasta ahora, con Arda Guler como un creativo número 10. Sería duro para el joven internacional turco, pero si los reemplazos directos son lo que Alonso quiere, entonces poner a Guler en el banquillo y traer a Bellingham funciona bien. 

    Eso viene con un problema, sin embargo. Mientras que Mbappe ha sido el mejor goleador del Madrid, Guler ha sido su mejor jugador este año hasta ahora. Ha conectado las cosas de manera maravillosa y ha servido como una presencia creativa vital mientras Los Blancos han mantenido un comienzo invicto. Ponerlo en el banquillo significaría quitar a su mejor activo ofensivo. 

  • Real Madrid CF v Juventus FC: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Bellingham adentro, Güler en el extremo

    Quizás una situación más segura, una que reúna a todos los mejores jugadores en el campo, sería una configuración un poco más táctica. Alonso ha carecido de consistencia en el ala derecha hasta la fecha, experimentando con Franco Mastantuono, Brahim Díaz y Rodrygo. 

    Ninguno del trío ha logrado asegurar el puesto por completo. Guler es joven y lo suficientemente versátil como para potencialmente hacer suyo ese puesto. Puede que esté menos involucrado, pero todavía hay espacios para que cree, encuentre pases inteligentes y también proporcione un poco de amplitud cuando sea necesario. Si se logra un entendimiento claro entre él y Bellingham - con Mbappé por el centro - los resultados podrían ser aterradores. 

    Pero aquí también hay un problema. Esto ciertamente significaría que la influencia de Guler disminuiría. También podría anular el arduo trabajo de Mastantuono, Brahim y Rodrygo. El equilibrio, indudablemente, se vería alterado. 

  • Aurelien TchouameniGetty Images Sport

    El gran riesgo

    Y luego, hay opciones más peligrosas. ¿Quieres poner a Guler en su mejor posición, usar a Bellingham como un 8 y confiar en la astucia y el trabajo duro de alguien más en la derecha? ¿Por qué no sentar a Aurelien Tchouameni e ir al ataque total?

    Para ser claro, sería más obvio descansar a Federico Valverde, pero el capitán uruguayo es simplemente demasiado importante para el equipo. Cada entrenador ha encontrado una manera de incluirlo, independientemente del sistema. 

    Entonces, contra esos equipos que seguramente se encerrarán un poco, cuando Madrid necesite más respuestas ofensivas, hay un argumento en el que Valverde se coloque en el rol de contención de Tchouameni, Bellingham avance y Guler permanezca como un 10. Eso, en teoría, sería inmensamente divertido. 

    También sería algo que rozaría el suicidio. Valverde es un buen No.6, pero un No.8 de élite. Madrid ya es bastante vulnerable en el contraataque, y esto los empeoraría. 

  • Xabi Alonso LeverkusenGetty

    Experimento con tres en la defensa

    El equipo de Bayer Leverkusen ganador del título de Alonso se montó en un 3-4-2-1, con un delantero central, dos No.10, y dos carrileros creativos. Estar verdaderamente casado con un sistema puede ser algo peligroso (¿verdad, Ruben Amorim?) Pero a largo plazo, el Madrid podría hacer que este funcione. Sin embargo, significaría algunos sacrificios. Un doble pivote Valverde-Tchouameni podría mantener las cosas estables. Mbappé podría jugar por el centro. Eso dejaría a Guler, Bellingham y Vinicius para luchar por los dos lugares justo detrás de él. 

    También hay un mundo en el que Valverde juega por la derecha, Bellingham cae en un rol más profundo, y tanto Vinicius como Guler entran al equipo. Eso sería emocionante, pero ciertamente significaría sacrificar a Trent Alexander-Arnold, algo que parecería ser un movimiento insensato. 

  • Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Fuerza en profundidad

    Pero quizás el punto más amplio aquí es que Alonso tiene opciones. Con toda la charla sobre los Galácticos y la necesidad de tener a todos en el mismo equipo, Alonso ha demostrado, históricamente, que no tiene absolutamente ningún problema en rotar según sea necesario. Tal es la realidad del fútbol moderno con tantos partidos, y tantos minutos que repartir, que tener una profundidad de clase mundial es una necesidad absoluta. 

    Por supuesto, eso significa que es un poco complicado mantener a todos felices. Uno o dos nombres importantes - Vinicius, Bellingham, Trent, Guler - tendrán que ser dejados de lado rutinariamente. Eso requerirá compromiso y una gestión experta del equipo, lo cual no es fácil. Pero si Alonso lo logra, entonces eso podría ser, en última instancia, la mejor opción. Por ahora, Bellingham es un jugador de banca, simplemente esperando su rol, dondequiera que sea. 

