¿Dónde encaja Jude Bellingham en el renovado once inicial del Real Madrid de Xabi Alonso? Arda Güler está en problemas

Ha vuelto.

Bienvenido, Jude Bellingham, ¡cómo te extrañó el Real Madrid! (más o menos). El mediocampista inglés fue el pilar y salvador de este equipo hace dos años. El Madrid realmente no estaba muy bien como unidad. No tenían un delantero. Karim Benzema se había ido. Bellingham estaba aquí como un falso nueve, y salvó la temporada de los Blancos. Era una narrativa sabrosa: el nuevo llega, marca un montón de goles, el Madrid gana un doblete.

Y luego las cosas cambiaron un poco. Probablemente podías verlo venir. La llegada de Kylian Mbappe alteró la armonía. Bellingham no estaba entrando en las mismas áreas. El equilibrio se había perdido. En cambio, el inglés, alguna vez candidato al Balón de Oro, se convirtió en un corredor puro que no siempre parecía querer correr.

Con Xabi Alonso, podría haber sido incómodo desde el primer día. Bellingham no encajaba del todo. Estaba entrando y saliendo de los partidos en el Mundial de Clubes. La cirugía de hombro retrasada que realizó en julio casi se sintió como una bendición, dicho todo. Pero ahora este pseudo-día de ajuste de cuentas está aquí. Bellingham se ha recuperado antes de lo esperado de su operación. Y después de no salir del banquillo a mitad de semana en la Champions League, ahora parece mucho más probable que sea integrado al equipo.

Alonso ha dejado claro que no tiene problema en dejar en el banquillo a los grandes nombres, pero seguramente Bellingham es demasiado crucial para fallar. Quizás no. De cualquier manera, simplemente tendrá que ser integrado. GOAL analiza las opciones del entrenador mientras busca reincorporar a Bellingham a su equipo lleno de Galácticos...