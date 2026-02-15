Getty Images Sport
«Dijo que era culpa mía»: Eden Hazard habla abiertamente sobre los «muy malos» enfrentamientos con José Mourinho durante su etapa en el Chelsea
Hazard ganó el título de la Premier League con Mourinho.
Hazard, que fue incluido en el Salón de la Fama de la Premier League el año pasado, llegó al club tras la primera etapa de Mourinho en el oeste de Londres, pero trabajó a las órdenes del técnico portugués entre 2013 y 2015. De hecho, Mourinho regresó al Chelsea para una segunda etapa en 2013 y ganó el título de la Premier League por tercera vez en la temporada 2014-15.
El exjugador del Lille fue decisivo en la conquista del título, ya que marcó 14 goles y dio nueve asistencias, lo que permitió al Chelsea terminar la temporada con ocho puntos de ventaja sobre el Manchester City. Sin embargo, Mourinho fue destituido en diciembre de 2015, cuando el club tenía dificultades para defender su título de la Premier League.
Hazard es uno de los muchos jugadores antiguos y actuales que tienen su propia historia que contar sobre Mourinho, y el jugador de 35 años y el exentrenador del Real Madrid, el Inter, el Manchester United y el Tottenham solían enfrentarse a menudo debido a sus actitudes polarizadas. Sin embargo, Hazard ha descrito uno de esos momentos como «un momento realmente malo» para el belga.
«Fue culpa mía», admite Hazard.
En declaraciones al diario The Guardian, se le preguntó a Hazard por alguna disputa en particular que destacara, a lo que respondió: «No tengo solo una, tengo muchas. Recuerdo que una vez, durante el primer año de Mourinho, fui a Lille a ver un partido y perdí mi pasaporte en el camino de vuelta».
«No me dejaron volver a Inglaterra y me perdí el entrenamiento. Regresé sobre las dos de la tarde. Cuando terminó la sesión, tuve que pedirle disculpas. Fue un momento muy malo para mí».
Para la mayoría, eso habría sido imperdonable, aunque Hazard continuó: «A la semana siguiente, me sacó del equipo y dijo que era culpa mía, pero el fin de semana volví a jugar y todo salió bien».
A pesar del enfrentamiento, el respeto entre Hazard y Mourinho sigue intacto. Cuando se le preguntó qué había aprendido del primero, Hazard respondió: «Muchas cosas. Su pasión por el fútbol, la forma en que confía en los jugadores... La forma en que entrenábamos con él era increíble».
Comparación entre la Premier League y La Liga
A Hazard también se le preguntó sobre la diferencia entre la Premier League y La Liga, a lo que respondió: «Tienen estilos de juego diferentes. La Premier League es más física; nunca dejas de correr.
La Liga es más técnica. En el Madrid puedes controlar el juego, pero en la Premier League no hay oportunidad: tienes que ir a toda velocidad durante 90 minutos».
Fichó por el Real Madrid en 2019, pero las lesiones le impidieron disfrutar de minutos de juego y finalmente abandonó el club en el verano de 2023. Más tarde ese mismo año, puso fin a su carrera.
«Hay que escucharse a uno mismo y decir basta en el momento adecuado», escribió Hazard en un comunicado en octubre de 2023. «Después de 16 años y más de 700 partidos jugados, he decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional».
«Durante mi carrera, tuve la suerte de conocer a grandes entrenadores, técnicos y compañeros de equipo. Gracias a todos por estos momentos maravillosos, los extrañaré a todos. También quiero agradecer a los clubes en los que jugué: LOSC, Chelsea y Real Madrid; y agradecer a la RBFA por mi selección belga.
Un agradecimiento especial a mi familia, mis amigos, mis asesores y las personas que han estado a mi lado en los buenos y en los malos momentos. Por último, muchísimas gracias a vosotros, mis aficionados, que me habéis seguido durante todos estos años y me habéis animado allá donde he jugado. Ahora es el momento de disfrutar de mis seres queridos y vivir nuevas experiencias. Nos vemos pronto fuera del campo, amigos».
La familia ha ayudado al «taxista» Hazard.
Muchos pueden tener dificultades para adaptarse al cambio de estilo de vida tras la jubilación, pero Hazard insiste en que su familia ha desempeñado un papel fundamental. «Tu familia es lo que te ayuda», afirma Hazard.
«Mi vida es sencilla: me quedo en casa y disfruto de las cosas simples con mi mujer, mis hijos y mis hermanos. Cuando juegas, viajas constantemente, pero cuando dejas de hacerlo, por fin tienes tiempo para ellos sin estrés.
Ahora mi vida es bastante sencilla. Soy padre de cinco hijos. En este momento, soy más taxista que futbolista, pero no me importa».
