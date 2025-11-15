AFP
'Sin riesgos' - Didier Deschamps reafirma su decisión de liberar a Kylian Mbappé del campamento de Francia antes del viaje a Azerbaiyán
Mbappé suma 400 goles mientras Francia asegura su plaza en el Mundial
Kylian Mbappé estuvo en excelente forma al marcar dos goles contra Ucrania para ayudar a Francia a asegurar su lugar en la Copa del Mundo. El jugador de 26 años fue acompañado en el marcador por Michael Olise y el delantero Hugo Ekitike mientras Les Bleus aseguraban su lugar en el torneo del próximo verano en Canadá, México y los Estados Unidos con un partido de sobra.
El ex atacante del Mónaco y Paris Saint-Germain, Mbappé también alcanzó los 400 goles en su carrera gracias a su doblete contra la Ucrania de Serhiy Rebrov, convirtiéndose en el jugador más joven en lograr este hito. Sin embargo, no tenía ánimos de celebrar en exceso la ocasión, insistiendo en que es un récord “con el que la gente no está impresionada”.
“¿Cuatrocientos goles? Es genial, pero la gente no está impresionada con eso", dijo Mbappe a los periodistas el jueves. "Cuando tienes a un tipo con 950 [Ronaldo] y uno con 900 [Messi], necesito 400 más si quiero estar en la conversación que sorprenderá a la gente.
“¿Los 1,000 goles de Cristiano Ronaldo? Es irreal. Pero intentaremos lo irreal. Debo intentarlo: ¡solo tengo una carrera!”
El capitán de Les Bleus abandona el campamento tras sufrir una lesión en el tobillo.
Pero mientras Kylian Mbappé ha fijado su mirada en perseguir los registros goleadores de Ronaldo y Messi a largo plazo, el capitán de Francia tendrá que esperar para sumar a su cuenta en el corto plazo después de retirarse del partido del domingo contra Azerbaiyán tras sufrir una molestia en el tobillo contra Ucrania.
Confirmando la decisión de enviar a Mbappé de regreso a su club, el Real, como precaución, la Federación Francesa de Fútbol (FFF) dijo en un comunicado: “Los internacionales franceses Manu Koné, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé han sido liberados para regresar a sus clubes.
“La delegación del equipo nacional francés está volando a Bakú donde enfrentarán a Azerbaiyán el domingo a las 9:00 PM hora local (6:00 PM hora francesa).
“Camavinga, Koné y Mbappé no harán el viaje.
“Koné recibió una tarjeta amarilla contra Ucrania y está suspendido. Cama sufrió un tirón muscular en su isquiotibial izquierdo.
“Mbappé todavía experimenta inflamación en su tobillo derecho, lo que requiere un examen adicional. Se someterá a estas pruebas hoy en Madrid.”
Deschamps defiende la decisión de Francia de liberar a Mbappé antes de tiempo
No obstante, mientras que la decisión de permitir a Mbappé retirarse del deber internacional ha levantado cejas, el entrenador Deschamps ha enfatizado que Francia no tenía nada que ganar forzando a su estrella a enfrentarse a Azerbaiyán, ya habiendo asegurado su lugar en la Copa del Mundo.
Explicando la decisión de liberar a Mbappé temprano, Deschamps dijo en su conferencia de prensa previa al partido contra Azerbaiyán: “Todavía tiene inflamación en el tobillo. Lo he enviado de regreso al Real Madrid, y su equipo médico decidirá qué necesitan hacer.
“No había absolutamente ningún riesgo que tomar ya que ya estamos calificados. Fue lo mismo con (Eduardo) Camavinga, quien podría haber estado disponible para mañana. No estoy tomando riesgos con nadie.”
El Real Madrid se ve impulsado por el regreso de Mbappé antes del enfrentamiento contra el Elche.
La liberación temprana de Mbappe es un gran impulso para los pesos pesados españoles del Real antes del regreso de La Liga el próximo fin de semana. Los hombres de Xabi Alonso buscan mantenerse en la cima de la tabla cuando viajen a Elche el domingo 23 de noviembre. Los Blancos lideran actualmente con 31 puntos después de 12 partidos, tres por delante de sus feroces rivales Barcelona, que se encuentran en el segundo puesto.
Mbappe ha estado en una rica racha de goles para el Real en 2025-26, anotando 18 goles en solo 16 partidos en todas las competiciones. Es el actual máximo goleador en La Liga, con 13 goles, mientras que ha marcado cinco veces en solo cuatro encuentros de la Liga de Campeones. Solo el delantero del Galatasaray Victor Osimhen (6) ha anotado más veces que Mbappé en la principal competición de clubes de Europa.
