Dick Advocaat dimite como seleccionador de Curazao por una razón desgarradora, a solo cuatro meses de la histórica participación en el Mundial
Curazao sufre un duro golpe en la Copa del Mundo
El exentrenador del Rangers y del Sunderland reveló que su marcha está motivada por un asunto profundamente personal relacionado con la salud de su hija. Advocaat, que ha disfrutado de una carrera de más de cuatro décadas, ha dado prioridad a sus obligaciones paternas frente a la oportunidad de dirigir a una selección en el mayor escenario mundial. «Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol», declaró Advocaat en un comunicado de prensa de la Federación de Fútbol de Curazao (FFK). «Por lo tanto, esta es una decisión natural. Dicho esto, echaré mucho de menos Curazao, a su gente y a mis colegas».
Un logro histórico que quedó inconcluso
El mandato de Advocaat será recordado por un logro deportivo monumental, tras haber guiado a la pequeña nación insular a través de una agotadora campaña de clasificación de la CONCACAF. En noviembre, llevó al equipo a un puesto histórico en la fase final, convirtiéndolo en la nación más pequeña de la historia en participar en un Mundial, con una población de solo 156 000 habitantes. A pesar de perderse el partido decisivo contra Jamaica por circunstancias familiares, su impacto en el ascenso del equipo a la fama sigue siendo innegable.
Reflexionando sobre este hito, el «Pequeño General» expresó su inmenso orgullo por el legado que deja al fútbol de Curazao. «Considero que la clasificación del país más pequeño de la FIFA para la Copa del Mundo es uno de los momentos más destacados de mi carrera», afirmó Advocaat. «Estoy orgulloso de mis jugadores, mi equipo técnico y los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros».
Perder la oportunidad de batir un récord en la Copa del Mundo
Al dimitir ahora, el nombre de Advocaat no pasará a los libros de historia por el hito específico de longevidad que estaba a punto de alcanzar este mes de junio. A sus 78 años, estaba en camino de convertirse en el entrenador de mayor edad en dirigir un equipo en una fase final de la Copa del Mundo. Ese récord lo sigue ostentando el icono alemán Otto Rehhagel, que tenía 71 años y 317 días cuando dirigió el último partido de Grecia durante el torneo de 2010 en Sudáfrica. Dado el historial de Advocaat de volver de su retiro, queda por ver si volverá alguna vez a la banda.
La FFK ha reaccionado con total comprensión ante la situación de su entrenador saliente, centrándose en el agradecimiento que sienten por su trabajo transformador. «Solo podemos respetar su decisión», dijo el presidente de la federación, Gilbert Martina. «Dick ha hecho historia con la selección nacional de fútbol. Curazao siempre le estará agradecido a Dick».
Fred Rutten liderará la Ola Azul
Con el partido inaugural contra Alemania a la vuelta de la esquina, el 14 de junio, la FFK ha actuado con rapidez para nombrar a un sucesor que garantice la estabilidad. Fred Rutten, de 63 años y exentrenador del PSV y del Schalke, ha sido confirmado como nuevo seleccionador. Rutten se hará cargo de un equipo que también se enfrentará a Ecuador el 21 de junio y a Costa de Marfil el 25 de junio en el Grupo E.
La transición llega en un momento crítico para Curazao, que se prepara para una campaña que será seguida por millones de personas en todo el mundo. Aunque se echará de menos la experiencia táctica de Advocaat, los cimientos que él construyó proporcionan a Rutten una plantilla competitiva lista para ponerse a prueba contra la élite. El mundo del fútbol espera ahora a ver si «La Ola Azul» puede honrar el trabajo de Advocaat causando una sorpresa en el escenario más importante de todos, incluso aunque su principal artífice lo vea desde casa con su familia.
