El mandato de Advocaat será recordado por un logro deportivo monumental, tras haber guiado a la pequeña nación insular a través de una agotadora campaña de clasificación de la CONCACAF. En noviembre, llevó al equipo a un puesto histórico en la fase final, convirtiéndolo en la nación más pequeña de la historia en participar en un Mundial, con una población de solo 156 000 habitantes. A pesar de perderse el partido decisivo contra Jamaica por circunstancias familiares, su impacto en el ascenso del equipo a la fama sigue siendo innegable.

Reflexionando sobre este hito, el «Pequeño General» expresó su inmenso orgullo por el legado que deja al fútbol de Curazao. «Considero que la clasificación del país más pequeño de la FIFA para la Copa del Mundo es uno de los momentos más destacados de mi carrera», afirmó Advocaat. «Estoy orgulloso de mis jugadores, mi equipo técnico y los miembros de la junta directiva que creyeron en nosotros».