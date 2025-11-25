AFP
'La deuda es absurda, es un milagro que sigan en LaLiga' - Presidente del Bayern Múnich arremete contra el Barcelona
En medio del colapso financiero del Barcelona
Las dificultades financieras del Barcelona están ampliamente documentadas. Durante los últimos años bajo la presidencia de Josep Maria Bartomeu, el club gastó de manera imprudente y descuidó la gestión financiera, lo que ha provocado graves repercusiones en el presente reciente. El Barça se ha visto obligado a vender varios activos en un intento por estabilizar su situación económica.
Actualmente, el club se encuentra ahogado bajo una deuda de 1.450 millones de euros. Esta crisis comenzó tras la ganancia inesperada de 222 millones de euros por el traspaso de Neymar al Paris Saint-Germain en 2017, seguida de una caída drástica de ingresos por la pandemia de Covid-19 y los crecientes costos del proyecto de remodelación Espai Barça, valorado en 1.500 millones de euros. En lugar de estabilizar sus finanzas tras la salida de Neymar, el Barcelona continuó realizando compras lujosas, acumulando 960,3 millones de euros en fichajes durante tres años, con un gasto neto de 399 millones de euros.
Los costos de la plantilla también se dispararon: salarios y amortizaciones pasaron de 367,4 millones de euros a 593,9 millones, consumiendo un 81% de los ingresos del club en la temporada 2017-18, según datos de The Athletic. El contrato de Lionel Messi firmado en 2017, valorado en 555,2 millones de euros a lo largo de cuatro años y finalmente costando alrededor de 515 millones, añadió aún más presión a las finanzas.
Los ingresos por partidos cayeron de 174,9 millones de euros a solo 23,7 millones durante la pandemia, generando 389 millones en salarios diferidos. Al final de la temporada 2020-21, el club registró pérdidas récord de 555,4 millones de euros, lo que llevó al presidente Joan Laporta a tomar medidas drásticas. Activó diversas “palancas financieras”, como la venta del 25% de los derechos de TV de La Liga por 667,5 millones y del 49% de Barca Studios por 200 millones, aunque esta última transacción perdió valor con el tiempo, registrando apenas 20 millones realizados.
Para cubrir pérdidas a corto plazo, el Barcelona también reconoció 71,6 millones de la venta de 100 millones de euros en asientos VIP del Camp Nou, mientras que el presupuesto de Espai Barça se infló de 600 millones a 1.500 millones, con un gasto real ya alcanzando 975 millones y menores ingresos debido al traslado temporal al Estadi Olímpic Lluís Companys. La deuda se disparó, incluyendo 595 millones de euros con Goldman Sachs, con pagos anuales de 30 millones, un pago único de 265,7 millones para 2031-32 y 907,7 millones vinculados al proyecto del estadio, consolidando al Barcelona como el club más endeudado del fútbol.
- AFP
El presidente del Bayern critica el peligroso descenso del Barcelona hacia la deuda
Hablando esta semana en el Podcast OMR, el presidente honorario del Bayern, Uli Hoeness, no se anduvo con rodeos al analizar la creciente crisis de deuda del Barcelona. Hoeness aseguró que el enfoque del club catalán es incompatible con una gestión sostenible y se mostró sorprendido de que el Barça haya logrado mantenerse en la máxima categoría pese a su turbulencia financiera.
"Barcelona no es el modelo que imagino. En cualquier otro país, ni siquiera estarían en primera división", afirmó. "Cuando tienes 1.300 millones de euros en deuda, ¿cómo se supone que funcionen? Me parece absurdo e incomprensible que sigan jugando en la máxima división. Es un modelo de club que nunca respetaría. Honestamente, es un milagro que todavía se les permita competir en primera."
Hoeness comparó la situación con el Bayern: "Contrasta completamente con nuestro control financiero y nuestras finanzas sólidas, que deberían ser un ejemplo para todos los clubes de Europa. Podemos jactarnos de una gestión estable, con juicio económico responsable y un nivel deportivo de calidad que no depende de maniobras financieras."
Además, subrayó: "Las estrictas regulaciones de licencias en Alemania y la presión de las auditorías paralizarían de inmediato a cualquier club con una deuda de 1.300 millones de euros."
El Barça mantiene deudas pendientes con varios clubes
El informe financiero del Barcelona correspondiente a la temporada 2024-25 reveló detalles clave sobre los clubes a los que el vigente campeón de LaLiga aún tiene deudas. Según el documento, el Barça mantiene un total pendiente de 159,1 millones de euros con varios equipos.
Encabeza la lista el Leeds United de la Premier League, que todavía debe recibir 41,9 millones por el traspaso de Raphinha, firmado en 2022. El Bayern de Múnich tiene pendiente 20 millones por Robert Lewandowski, mientras que el Barcelona deberá abonar 24,5 millones por Jules Koundé. Los tres jugadores llegaron al club catalán hace más de tres veranos.
Las deudas se extienden a otros clubes: el Manchester City espera 13,3 millones por Ferran Torres y el Real Betis 8 millones por la venta de Emerson Royal. Además, quedan pagos menores pendientes con equipos como Girona, Valencia, Sporting CP y Rennes.
- Getty Images Sport
El Barcelona empieza a recuperar su mejor nivel en el campo
Mientras el Barcelona sigue lidiando con serios problemas financieros, en el terreno de juego las cosas comienzan a mejorar. A pesar de las derrotas recientes ante PSG, Sevilla y Real Madrid, y del sorprendente empate 3-3 contra el Club Brujas en la Champions League, Hansi Flick y su equipo muestran señales de rejuvenecimiento.
Aun con la ausencia de jugadores habituales como Pedri y Gavi debido a una crisis de lesiones, los campeones defensores de LaLiga han logrado reducir la ventaja de cinco puntos que tenía el Real Madrid a solo uno. Ahora, el Barça se prepara para enfrentar al Chelsea en Stamford Bridge este martes.
Anuncios