GOAL 2026 Predictions GFXGOAL
Mark Doyle

Despidos, salidas y sorpresas: las predicciones de GOAL para la Premier League 2026-26

Con la Premier League en su ecuador, el Arsenal lidera con cuatro puntos de ventaja, pero el Manchester City acecha y el Aston Villa no pierde de vista la pelea.

En lo que respecta a los campeones defensores, el Liverpool, resulta difícil anticipar qué versión mostrará el equipo de Arne Slot, tras unos últimos seis meses llenos de altibajos. La incertidumbre también continúa rodeando al Chelsea, mientras que Rubén Amorim parece tener una curiosa habilidad para obtener resultados positivos justo cuando su continuidad en el cargo parece estar en duda.

En la parte baja de la tabla, los Wolves parecen encaminados al descenso, pese a haber conseguido por fin su primera victoria el sábado. La gran incógnita ahora es quiénes los acompañarán en la caída.

A continuación, GOAL presenta sus grandes predicciones para la segunda mitad de la temporada de la Premier League…

  • Liverpool v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    El deslizamiento de Arne Slot continuará

    Pocos creen que el entrenador del Liverpool, Arne Slot, esté cerca de ser despedido, especialmente después de que el técnico neerlandés conquistara la Premier League hace poco más de seis meses. Los Reds, además, lograron dejar atrás una racha negativa histórica y encadenaron ocho partidos sin derrota en todas las competiciones, lo que les permitió regresar a puestos de Champions League.

    Sin embargo, en las últimas cinco semanas no se ha visto nada que sugiera que el Liverpool esté avanzando en la dirección correcta. Slot puede haber frenado la caída, pero no existen señales claras de progreso. A decir verdad, el plan general empieza a resultar confuso, ya que el equipo parece falto de ideas, una situación sorprendente que inevitablemente deja mal parado al entrenador.

    Tanto Slot como sus jugadores repiten los mismos mensajes y comportamientos partido tras partido, pero, por alguna razón, siguen esperando resultados distintos. Por ello, aunque todavía se prevé que el Liverpool logre la clasificación a la Champions League la próxima temporada, esa expectativa se apoya únicamente en dos factores: Inglaterra casi con seguridad contará de nuevo con una plaza extra y los rivales directos de los Reds por el top cinco atraviesan problemas incluso mayores.

    Aun así, el escrutinio sobre Slot y su planteamiento táctico se intensificará notablemente en la segunda mitad de una campaña que, con bastante probabilidad, terminará sin títulos. Porque aunque el Liverpool ha vuelto a sumar puntos, sus actuaciones en Anfield siguen dejando una sensación preocupante.

  • Arsenal v Aston Villa - Premier LeagueGetty Images Sport

    Arsenal gana la liga fácilmente

    Con razón o no, el Arsenal arrastra la fama de fallar en los momentos decisivos, lo que lleva a muchos a anticipar un posible colapso en la recta final por el título. No obstante, aunque los Gunners podrían empezar a sentir el peso de buscar su primer campeonato desde 2004, no parece que estén sometidos a una presión externa significativa.

    El vigente campeón, el Liverpool, ya quedó fuera de la pelea; Manchester United, Chelsea y Tottenham nunca estuvieron realmente en la carrera; y la racha ganadora del Aston Villa estaba destinada a ser insostenible.

    Es cierto que el Manchester City cuenta con una amplia experiencia superando al Arsenal en el tramo decisivo de la temporada, pero el equipo de Pep Guardiola ya no muestra la misma fortaleza de años anteriores. Varios de sus fichajes recientes no han logrado cubrir el vacío dejado por figuras clave del pasado.

    En contraste, el Arsenal atraviesa su momento más sólido bajo la dirección de Mikel Arteta. El técnico ha sabido manejar con solvencia una serie de lesiones en la primera mitad del curso, apoyándose en la profundidad de plantilla que posee en el Emirates.

    Si a ello se suma que los Gunners ya han disputado la mayoría de sus partidos más exigentes como visitantes, un triunfo contundente en la lucha por el título parece hoy más una probabilidad que una simple posibilidad.

  • Enzo Maresca Chelsea 2026Getty Images Sport

    Chelsea despide al sucesor de Enzo Maresca

    Enzo Maresca pudo haber conquistado el Mundial de Clubes con el Chelsea hace poco más de seis meses, pero su destitución distó mucho de ser una sorpresa. Los Blues habían salido del top cuatro tras una racha negativa de una sola victoria en siete partidos de liga, y el desenlace parecía inevitable desde el momento en que el técnico italiano criticó públicamente al club por lo que percibió como una falta de respaldo, apenas 48 horas después de la derrota en la Champions League ante el Atalanta en Bérgamo.

    Tampoco resulta sorprendente que Liam Rosenior aparezca como una de las opciones para suceder a Maresca, ya que actualmente dirige al Estrasburgo, club “hermano” del Chelsea dentro del proyecto de BlueCo.

    En honor a la verdad, el exlateral ha realizado un trabajo sólido en Francia. El Estrasburgo ocupa el séptimo puesto de la Ligue 1 y avanzó a los octavos de final de la Conference League como primer cabeza de serie. Sin embargo, cuesta entusiasmarse con la posible llegada de un entrenador que carece de experiencia dirigiendo —o incluso jugando— en un club europeo de élite, y que además fue despedido del Hull City debido a sus supuestos planteamientos conservadores.

    En consecuencia, no sería extraño que la afición se volviera rápidamente en su contra —y también contra la directiva— si el Chelsea no logra clasificarse para la Champions League. De ocurrir así, la errática cúpula de los Blues podría verse obligada a buscar otro nuevo entrenador este mismo verano.

  • West Ham United v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    West Ham desciende

    Creíamos que el West Ham United iba camino al descenso incluso antes de ser humillado por el Wolves el sábado, y ahora ya no tenemos ninguna duda al respecto.

    Es cierto que el club planea respaldar a Nuno Espírito Santo en el mercado de fichajes, con los Hammers cerca de cerrar las incorporaciones de Pablo Felipe y Taty Castellanos por un monto combinado de 47 millones de libras. Sin embargo, cuesta creer que alguno de los dos pueda rendir donde tantos otros delanteros han fracasado, especialmente en un equipo que atraviesa un momento tan pobre de juego.

    Los propietarios del club, duramente criticados, quizá acertaron al destituir a Graham Potter a finales de septiembre: los resultados eran tan decepcionantes como el rendimiento futbolístico. No obstante, tampoco puede decirse que la situación haya mejorado bajo la dirección de su sucesor portugués.

    Aunque el West Ham se encuentra a solo cuatro puntos de la salvación y cuenta con futbolistas de calidad como Lucas Paquetá y Jarrod Bowen, ningún equipo es demasiado grande para descender. Y menos aún uno que encaja demasiados goles y anota muy pocos, una combinación que suele ser una sentencia segura hacia el descenso.

  • Sunderland v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Pep Guardiola deja el Manchester City

    Pep Guardiola ha señalado recientemente que cada temporada le preguntan si está considerando dejar el Manchester City. Sin embargo, esta vez la especulación sobre su futuro parece distinta.

    El técnico catalán aún tiene poco menos de 18 meses de contrato y asegura estar completamente feliz en el Etihad. Los propietarios del club, con sede en Abu Dhabi, continúan reforzando su plantilla con enormes inversiones, y se espera que Antoine Semenyo sea el próximo fichaje.

    Aun así, el City ya ha comenzado a explorar posibles reemplazos, con Enzo Maresca como principal candidato, tras quedarse inesperadamente sin trabajo en el Chelsea.

    Existen, por supuesto, muchas otras variables, incluyendo el caso pendiente de la Premier League por más de 100 supuestas infracciones de las regulaciones financieras. Pero como el propio Guardiola ha admitido, dimitirá “tarde o temprano”, y todo indica que se retirará tras completar diez temporadas transformadoras al frente del Manchester City.

  • Sunderland v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Sunderland se clasifica para Europa

    Lo que ha logrado el Sunderland en la primera mitad de la temporada ha sido, sin duda, notable. No hay que olvidar que se esperaba que los tres equipos recién ascendidos descendieran de inmediato.

    Es cierto que el club invirtió grandes sumas en el mercado de fichajes, lo que planteó un reto adicional para el entrenador Régis Le Bris: integrar de golpe a numerosos jugadores nuevos no es tarea sencilla, solo pregúntenle a Arne Slot.

    Sin embargo, Le Bris ha gestionado la situación de manera ejemplar. Al momento de escribir esto, el Sunderland ocupa el séptimo puesto, a solo cuatro puntos del Liverpool, que está en la cuarta posición.

    Aunque quizá no tengan suficiente poder ofensivo para alcanzar la Champions League, el fútbol europeo está a su alcance. Los Black Cats son un equipo difícil de enfrentar en el Stadium of Light, cuentan con la tercera mejor defensa de la liga —solo 17 goles recibidos— y solo el Arsenal ha perdido menos partidos hasta ahora.

  • Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ruben Amorim evita el despido

    Rúben Amorim tiene mucha suerte de seguir al frente del Manchester United. Su predecesor, Erik ten Hag, ganador de la FA Cup, fue despedido tras un mal inicio en la temporada 2024-25, pero el equipo no mostró mejoras bajo Amorim.

    De hecho, el United retrocedió bajo su dirección y terminó estableciendo varios récords negativos en su peor final histórica en la Premier League (15º), mientras sufría la humillación de perder ante los Spurs en la final de la Europa League.

    A simple vista, la situación parece mejorar esta campaña: el United ocupa el sexto lugar, a solo tres puntos del Liverpool, cuarto. Sin embargo, luchar por el fútbol europeo era lo mínimo esperado por los aficionados, después de más de 200 millones de libras invertidos en reforzar el ataque. La dura realidad es que el equipo sigue jugando mal, mientras Amorim desconcierta con sus cambios extraños y a menudo perjudiciales durante los partidos.

    A pesar de todo, no parece que Amorim vaya a ser despedido antes de que termine la temporada. La debilidad de sus competidores y la ausencia de fútbol europeo permiten que el United termine entre los seis primeros, algo que se puede presentar como progreso ante los aficionados.

    Quizá lo más importante es que Sir Jim Ratcliffe ha respaldado completamente a Amorim, invirtiendo tiempo, dinero y esfuerzo en contratarlo, defenderlo y apoyarlo.

    Por ello, aunque no hay duda de que Amorim merecería el despido este verano, es muy probable que continúe al mando la próxima temporada.

