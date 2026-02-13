Getty
«Desperdicia demasiados toques»: Michael Owen da consejos tácticos sobre Harry Kane a Thomas Tuchel, y podrían ser clave para que Inglaterra consiga la gloria en el Mundial
Récord batido: Kane registra unas cifras asombrosas
Kane sigue causando estragos entre sus rivales nacionales e internacionales, manteniendo un nivel individual extraordinario tanto en su club como en la selección. El máximo goleador histórico del Tottenham ha elevado su cuenta goleadora con Inglaterra a 78 tantos y ha batido récords al marcar 124 goles en 130 partidos con el Bayern de Múnich.
Ha ganado su primer título, el de la Bundesliga, y cuenta con dos Botas de Oro en Alemania. El Bayern confiará en él para inspirar al equipo en la defensa del título nacional y en la lucha por la Champions League.
Kane recordó la necesidad de hacer su «trabajo».
Cuando llegue la fase final de la Copa del Mundo este verano, Kane encabezará la lucha de Inglaterra por la corona mundial como capitán de los Tres Leones. Se le exigirá que dé lo mejor de sí mismo en el escenario más importante, con recordatorios oportunos sobre la necesidad de seguir jugando con sus puntos fuertes.
El exentrenador del Bayern, Felix Magath, declaró recientemente a Sport: «Yo siempre utilizaría a los jugadores según sus puntos fuertes. Harry Kane sabe marcar goles. Todo el mundo lo elogia y todos aplauden que también corra por la defensa. Pero ese no es su trabajo. Si corriera por la delantera en lugar de por el centro del campo o por la defensa, sería mejor para el equipo».
Consejo de Owen: Cómo Inglaterra puede sacar lo mejor del capitán Kane
No es la primera vez que Kane se enfrenta a preguntas sobre su disposición a abandonar la delantera, ya que es posible que sus números pudieran ser aún mejores. Owen espera que Inglaterra encuentre la manera de sacar lo mejor de su capitán.
El exdelantero de los Tres Leones, en declaraciones a casino.org, donde ahora es embajador en el Reino Unido del sitio web de comparación de casinos online, respondió a GOAL cuando se le preguntó si el hecho de que Kane se mueva por todo el campo es un problema: «Depende mucho de con quién juegue. Cuando estaba en el Tottenham, funcionaba muy bien porque [Heung-min] Son tenía mucha velocidad y se intercambiaban: uno se replegaba y el otro avanzaba. Era difícil para los defensas marcarlos.
Depende mucho de quién juegue en el equipo. Puede bajar y distribuir el balón, pero, en mi opinión, me gustaría que Harry Kane, especialmente a su edad, ahorrara mucha energía para marcar goles y se quedara en el área y sus alrededores.
El problema de ser delantero centro es que dependes mucho de tus compañeros para que te pasen el balón. Si es un partido difícil y apenas recibes el balón, la tendencia natural es involucrarse, bajar más atrás. Por mucho que eso te dé un poco de confianza y te haga sentir que estás participando en el juego, a veces necesitas ese objetivo al que apuntar.
Personalmente, creo que es posiblemente el mejor rematador del mundo. No quiero que pierda demasiados balones jugando atrás. Por supuesto, enlazar el juego es algo que tiene que hacer, para ser un pilar del equipo, pero no me gustaría que bajara demasiado.
«También lo entiendo porque, a medida que te haces mayor, puedes empezar a perder medio metro de velocidad y sentir que has hecho un buen partido aunque no hayas marcado, simplemente por haber jugado algunos balones y haber dado algunas asistencias. Yo he pasado por eso.
En general, él es nuestra mayor esperanza. ¿Quién no puede lesionarse antes del torneo, a quién necesitamos más? Tiene que ser él, sin duda. ¿A quién tenemos en nuestra liga? Harry Kane marca goles como nadie. Realmente lo necesitamos en plena forma y ahorrando toda su energía para marcar goles».
Partidos de Inglaterra: cuenta atrás para la Copa del Mundo de 2026
Kane esperará aumentar su cuenta goleadora internacional, al tiempo que se acerca cada vez más al récord de Peter Shilton de 125 partidos internacionales, cuando Inglaterra se enfrente a Uruguay y Japón en partidos amistosos a finales de marzo.
Serán los últimos partidos en los que Tuchel podrá experimentar antes de que haya que trazar los planes para el Mundial, ya que los Tres Leones, que tienen dos partidos previos al torneo que disputar tras viajar a Estados Unidos, comenzarán su andadura hacia la gloria mundial contra Croacia el 17 de junio.
