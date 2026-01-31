Goal.com
Richard Martin

¡Denle más crédito a Bruno Fernandes! El principal creador de la Premier League está teniendo una temporada excelente - y el Manchester United estaría loco si lo deja ir a Arabia Saudita este verano

La última vez que Bruno Fernandes se enfrentó al Fulham, todo el mundo del fútbol se reía de él. El capitán del Manchester United lanzó su penalti por encima del travesaño en el empate 1-1 en Craven Cottage en agosto y culpó en parte al árbitro Chris Kavanagh por haberse chocado con él. Explicó: "Como lanzador de penaltis, tienes tus propias rutinas. Me molestó porque el árbitro no se disculpó."

"Eso es lo que me provocó en ese momento, pero esa no es la excusa para fallar el penalti", añadió. "Tuve un muy mal golpe en el balón. Puse mi pie demasiado debajo del balón y por eso terminó yendo por encima del travesaño."

El fallo contribuyó a que el United no lograra ganar fuera de casa contra el Fulham por primera vez en 15 años, y Fernandes fue ampliamente ridiculizado después. "Pensé que era increíblemente embarazoso," dijo Craig Burley en ESPN. "Gran parte de su carrera en el United ha sido buena, pero también ha habido un espectáculo secundario y eso lo encapsuló para mí."

No era la primera vez que Fernandes era ridiculizado tras enfrentarse al Fulham. Tras una sorprendente victoria de los Cottagers en Old Trafford, la cuenta oficial de Tiktok del Fulham se burló del portugués por supuestamente fingir una lesión. Fernandes estaba furioso y también lo estaba el entrenador del United Erik ten Hag, ya que el jugador tenía lo que el holandés describió como "una lesión seria" y jugó con dolor en su siguiente partido.

Fernandes sin duda buscará hacer una declaración cuando el United reciba al Fulham el domingo deseando extender su comienzo perfecto bajo Michael Carrick. Y nadie se ríe de él ahora, ya que ha vuelto a su mejor nivel, en la posición donde más se destaca y liderando el resurgimiento del United.

    Rey de las asistencias de la Premier League

    Desde su regreso de la lesión y su retorno a la posición de mediocampista ofensivo tras la salida de Ruben Amorim, Fernandes ha estado en una forma imparable. Ha conseguido una asistencia en cada uno de sus últimos cuatro partidos mientras acumula 11 contribuciones de gol en sus últimas nueve apariciones. 

    Su reciente aumento en productividad lo ha llevado a la cima de la tabla de asistencias de la Premier League con 10, tres más que su rival más cercano Rayan Cherki. Ocupa el tercer lugar en la tabla de contribuciones totales de gol con 15, solo detrás de Erling Haaland e Igor Thiago.

    Y si sus compañeros de equipo hubieran sido un poco más implacables, tendría muchas más. Ha creado 64 oportunidades en la liga esta temporada, 21 más que su más cercano perseguidor Bukayo Saka. El número es aún más impresionante considerando que se perdió tres juegos durante el período navideño, dejándolo con un promedio de 3.4 oportunidades creadas por 90 minutos. Solo Cherki, con 3.1 por 90 minutos, se acerca.

    Al reducir el mismo conjunto de estadísticas solo a los jugadores del United, te das cuenta de cuán importante es Fernandes para los Red Devils. Amad Diallo promedia 1.8 oportunidades creadas por partido, mientras que Bryan Mbeumo promedia 1.6. El siguiente mayor creador de goles del United es el ahora lesionado Patrick Dorgu con tres asistencias comparadas con las 10 de Fernandes. Solo Mbeumo ha marcado más que Fernandes, pero hay una diferencia de seis goles en sus contribuciones totales de gol.

  • Arsenal v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    'En la cuerda floja'

    La sensacional forma de Fernandes llega como una advertencia para el United a medida que se acerca el verano y el interés en él está destinado a aumentar. El año pasado, el jugador recibió una oferta suculenta de Al-Hilal que se cree que valía £700,000 ($960k) por semana. United habría embolsado hasta £100 millones ($137 millones) por venderlo, y Fernandes creía que lo habrían dejado ir si no hubiera sido por Amorim instándolo a quedarse. 

    Él dijo a Canal 11 en diciembre: "Por parte del club, sentí un poco como, 'si te vas, no es tan malo para nosotros'. Me duele un poco. El tema de la lealtad no se ve de la misma manera que solía ser. Podría haberme ido en la última ventana de transferencias, habría ganado mucho más dinero. Fui valorado, y lo que más me valora tiene que ser mi club, aunque últimamente siento que estoy en el aire."

    Las fuentes del United insisten en que quieren que Fernandes se quede, pero el episodio parece haber afectado la relación del jugador con la jerarquía del club y tiene que haber preocupación de que más clubes, desde Arabia Saudita y más allá, estén interesados en fichar a Fernandes en el verano. 

    El capitán del United firmó un nuevo contrato en agosto de 2024 que lo liga al club hasta 2027, con la opción de activar una extensión de un año. En este momento, activar la extensión de un año parece una decisión obvia y una opción que el club debería tomar tan pronto como pueda.

  • Avram Glazer and Sir Jim Ratcliffe of Man UtdGetty Images/GOAL

    Última oportunidad para aprovechar

    Pero eso podría no ser suficiente para convencer al jugador, ya que puede triplicar su salario al mudarse a Arabia Saudita, y se ha informado que todavía existe un fuerte interés entre los clubes de la Pro League saudita por fichar a jugadores de alto perfil, incluido Fernandes. De hecho, el mediocampista pareció insinuar que no había descartado por completo dirigirse a Medio Oriente en el futuro. 

    "No me puedo quejar, estoy muy bien pagado, pero obviamente la diferencia es enorme", le dijo a Canal 11. "Eso nunca fue lo que me guió. Si un día tengo que jugar en Arabia Saudita, jugaré en Arabia Saudita. Mi estilo de vida cambiará, la vida de mis hijos será soleada, después de seis años en Manchester con frío y lluvia. Estaré jugando en una liga en crecimiento, con jugadores reconocidos."

    Tampoco podría ser suficiente para convencer al copropietario Sir Jim Ratcliffe, ya que este verano probablemente sea la última oportunidad para que el club saque provecho del capitán y el multimillonario sigue con la misión de reducir la masa salarial y los costos en general de United.

    Fernandes habría eclipsado a Cristiano Ronaldo como la venta más cara de United si se hubiera unido al Al-Hilal por £100 millones. Es probable que la tarifa de transferencia sea menor este verano, ya que el contrato de Fernandes contiene una cláusula que se informa está establecida en alrededor de £57 millones para clubes fuera de la Premier League.

  • Tottenham Hotspur v Manchester United - UEFA Europa League Final 2025Getty Images Sport

    Es afortunado que se quedara

    Fernandes también podría sentirse atraído por un traslado a Real Madrid, Barcelona o Atlético de Madrid, los dos clubes de Milán o Juventus o incluso regresar al Sporting, como dijo en esa entrevista en Canal 11: "Me gustaría experimentar la liga española y luchar por grandes títulos en Italia. He pensado en regresar a Portugal."

    Sin embargo, la única ruta realista para que Fernandes llegue a Italia, España o Portugal es cumplir su contrato con el United y marcharse gratis. Así que este verano es esencialmente una elección entre las riquezas del Medio Oriente con la advertencia de jugar en una competición mucho menos competitiva y popular o quedarse con el United.

    Los Red Devils no han podido darle a Fernandes lo que anhelaba en términos de competir por los trofeos más importantes, ya que solo ha levantado la FA Cup y la Carabao Cup en sus seis años en Old Trafford. Solo ha jugado en la Liga de Campeones tres de siete temporadas, quedando eliminado en la fase de grupos dos veces y nunca pasando de los octavos de final. Fue un milagro, realmente, que decidiera quedarse con el United después de la peor temporada del club en 51 años, terminando en el puesto 15 en la Premier League y perdiendo la final de la Europa League.

  • Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Carrick ha visto su impacto

    Al menos, el United igualó la ambición de Fernandes en el mercado de fichajes y bajo la dirección de Carrick ha habido una sensación de que su ataque renovado está empezando a encajar, con Fernandes desarrollando un entendimiento productivo con Mbeumo y Matheus Cunha comenzando a cumplir con las expectativas como un fichaje transformador.

    Fernandes ha dicho que el hecho de que Amorim lo instara a quedarse fue una gran razón por la que rechazó la oferta de Al-Hilal y cuando su compatriota fue despedido, hubo especulaciones de que podría ser la gota que colmó el vaso para él. Y sin embargo, mientras que Amorim tenía la conexión portuguesa con Fernandes y un amor común por el Sporting CP, Carrick lo ha conocido por más tiempo. Fue uno de los asistentes de Ole Gunnar Solskjaer cuando Fernandes se unió al United desde el Sporting en enero de 2020, trabajando con él durante casi dos años, incluyendo durante dos semanas como entrenador interino después de que el noruego fuera despedido.

    Y a diferencia de Amorim, Carrick sabe que Fernandes es más útil más adelante en el campo, donde puede sacar el máximo provecho de sus pases certeros o su letal capacidad de disparo.

    "He visto el impacto cuando llegó por primera vez", dijo Carrick el viernes. "Podías ver la pasión, cuánto quería hacerlo bien. Su consistencia y nivel de rendimiento. Hay mucho por lo que reconocerle. Todos queremos ganar cosas, mejorar como equipo, pero Bruno ha sido fantástico. Nada más que cosas buenas que decir."

  • Manchester United v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images Sport

    Irremplazable en Old Trafford

    El desafío de Carrick no es solo asegurar que Fernandes tenga la Liga de Campeones para esperar el próximo año. También debe ser capaz de convencer al capitán de que algo emocionante se está construyendo en el United y que vale la pena pasar los últimos años de su mejor momento en Old Trafford en lugar de en el Medio Oriente. Su compatriota, Joao Cancelo, acaba de regresar a Barcelona cedido después de estar insatisfecho con la vida en Al-Hilal, mientras que Ruben Neves expresó interés en irse también, aunque los informes sugieren que podría renovar su contrato con los actuales líderes de la SPL.

    Para convencerlo y asegurar que se quede, valdría la pena que el United ofreciera a Fernandes otro contrato en términos mejorados. Reemplazarlo con un jugador de la categoría de Cole Palmer costaría alrededor de £100 millones y no hay garantía de que el delantero del Chelsea, que repetidamente ha tenido problemas con lesiones esta temporada, encajaría en el United. Fernandes conoce el club y el equipo a fondo y, como sigue demostrando, todavía está en su mejor momento.

    El United ya se prepara para un verano ocupado y costoso de actividad de transferencias mientras buscan comprar dos nuevos mediocampistas para reemplazar al saliente Casemiro y al extremadamente decepcionante Manuel Ugarte. Tratar de reemplazar a su talismán durante los últimos seis años es un problema del que pueden prescindir, especialmente en la forma en que se encuentra ahora.

