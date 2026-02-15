«Demasiado pronto»: Ella Toone se perderá la final de la Copa de la Liga del Manchester United contra el Chelsea, ya que las últimas noticias sobre su lesión también descartan a la estrella inglesa del primer concentrado de las Lionesses de 2026

No solo es un duro golpe para el Manchester United porque Toone se perderá la final de la copa, sino también porque es probable que se pierda otros partidos importantes.

Afortunadamente, la contundente victoria por 3-0 del United sobre el Atlético de Madrid en España el jueves por la noche significa que el partido de vuelta de la eliminatoria de la Liga de Campeones del próximo jueves no es tan decisivo como podría haber sido. Sin embargo, el próximo fin de semana también hay un importante partido de la FA Cup contra el Chelsea que Toone se perderá.

Los Red Devils se enfrentarán al West Ham y al Everton después de la final de la Copa de la Liga, dos partidos importantes para asegurar la clasificación para la Liga de Campeones la semana que viene y en los que Toone también parece que no podrá participar, ya que Skinner ha señalado el derbi de Mánchester del 29 de marzo como posible fecha para su regreso. «Imagino que nuestro objetivo es que vuelva para el partido contra el Manchester City», afirmó. «Esperemos que podamos darle la bienvenida entonces».

Eso significa que, si el United pasa a los cuartos de final de la Liga de Campeones como se espera tras la gran victoria en Madrid, Toone también sería duda para el partido de ida de esa eliminatoria, que se disputará contra el Bayern de Múnich el 24 o 25 de marzo.