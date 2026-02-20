¡Dele Alli regresa al Tottenham! El centrocampista, que es agente libre, hará una aparición especial con los Spurs mientras continúa la búsqueda de un nuevo club

Dele preferiría no tener un descanso en su agenda que le permita regresar al norte de Londres. Fue liberado por el Como en septiembre de 2025, tras haber disputado solo un partido como suplente, en el que recibió una tarjeta roja, y desde entonces es agente libre.

Se le ha advertido de que no será fácil conseguir otro contrato después de haber tenido poco tiempo de juego en los últimos tres años. El exdefensa del Tottenham Stephan Carr ha declarado a GOAL sobre la búsqueda de Dele de un nuevo club: «Da miedo lo que ha caído. Solo tiene 29 años, acaba de pasar su mejor momento, pero la cantidad de fútbol que ha jugado en los últimos años es muy baja.

Es muy difícil. No es diferente a cuando te lesionas, haces todo el entrenamiento y recuperar la forma lleva tiempo. Se ha perdido muchos partidos. Por lo que dice, parece que todavía tiene ganas. Pero sus posibilidades son ahora muy escasas.

«Si alguien le da una oportunidad... Es un jugador de primer nivel, ha jugado con Inglaterra, pero eso ya es pasado. Ahora se trata del presente y él no ha estado jugando, no ha rendido. Es su última oportunidad. Si le surge otra oportunidad muy buena, o si sigue teniendo ganas...

Dondequiera que acabe, no va a poder elegir. Podría ser una prueba en la que tenga que demostrar su valía. La cuestión es si tiene el valor para ello. Yo mismo lo he hecho, ir a una prueba. A mí no me importó. Es muy difícil, es una situación diferente. No conozco al chico, su personalidad ni a la gente que le rodea. Ha caído en desgracia de forma dramática. Es muy difícil volver a entrar. Sé que tu cabeza lo dice, pero tu cuerpo no lo dirá porque llevas mucho tiempo sin jugar y no estás acostumbrado».