«¡Dejad de hablar del Arsenal!» Thomas Frank enfadó a los jugadores del Tottenham con sus «constantes» comentarios sobre los rivales del norte de Londres.
Frank despedido por los Spurs
La derrota por 2-1 del Tottenham en casa ante el Newcastle en la Premier League el martes por la noche resultó ser el último partido de Frank al frente de los Spurs. El club confirmó que el danés había sido destituido de su cargo tras otra derrota más. Los Spurs aún no han conseguido ninguna victoria en la Premier League en 2026 y ahora se encuentran a solo cinco puntos de la zona de descenso. Para empeorar las cosas para los aficionados de los Spurs, su acérrimo rival, el Arsenal, ocupa actualmente el primer puesto de la tabla, está en la final de la Carabao Cup y también lidera la clasificación de la Liga de Campeones en la fase de liga.
El cambio puede haber sido una sorpresa para Frank, ya que después del partido contra el Newcastle dijo que estaba convencido de que continuaría. Declaró a Sky Sports: «Sí, estoy convencido de que lo estaré. Entiendo la pregunta. Es fácil señalarme a mí, pero nunca es solo el entrenador, la propiedad, los jugadores o el personal. Es todo el mundo. Todos saben en qué posición estamos y en qué tenemos que mejorar. Eso es en lo que estamos trabajando duro».
Cómo Frank enfureció a los jugadores del Tottenham
Según The Telegraph, Frank habría enfadado a algunos de sus jugadores por sus «constantes» referencias al Arsenal durante su etapa al frente del equipo. Una fuente afirmó: «No paraba de hablarles a los jugadores sobre el Arsenal y ellos pronto se hartaron. Incluso antes y después del partido en el Emirates, les decía lo bueno que era el Arsenal. La sensación entre algunos era más bien "cállate ya de hablar del Arsenal"».
De hecho, habló del Arsenal en su primera rueda de prensa como entrenador del Tottenham, diciendo a los periodistas: «No he visto ningún equipo que no pierda ningún partido de fútbol. Está el Arsenal, al que no podemos mencionar, en la Premier League. Así que ahí cometí mi primer error de novato».
No fue el único error que cometió Frank con respecto al Arsenal. Se le vio bebiendo de una taza con el logo del Arsenal antes del partido de la Premier League del Tottenham contra el Bournemouth y no se mostró muy contento cuando le preguntaron al respecto después del partido. Dijo: «Definitivamente no me di cuenta. Sería una estupidez por mi parte cogerla si lo hubiera sabido. Es un poco triste que me tengan que preguntar sobre esto en el fútbol. Nunca haría algo tan estúpido. Creo que definitivamente vamos por mal camino si tenemos que preocuparnos porque yo tenga una taza con el logotipo de otro club».
Problemas entre bastidores
También hubo problemas evidentes entre bastidores en el Tottenham. Los defensas Micky van de Ven y Djed Spence fueron captados dando la espalda al entrenador del Tottenham tras la derrota por 1-0 del club ante el Chelsea en octubre. Frank se negó a criticar a la pareja en ese momento, pero posteriormente reveló que le habían pedido disculpas. Las tensiones volvieron a estallar tras la derrota ante el Bournemouth, cuando Van de Ven y Palhinha se enfrentaron a los enfadados aficionados, mientras que el capitán del club, Cristian Romero, arremetió contra la jerarquía del club por sus «mentiras» en una publicación en Instagram. Desde entonces, Frank ha tenido que lidiar con las consecuencias de otra diatriba de Romero en las redes sociales, después de que calificara al club de «vergonzoso» por solo tener 11 jugadores en plena forma disponibles para enfrentarse al Manchester City en medio de una crisis de lesiones. Romero volvió a ser defendido por Frank antes de ser expulsado en otra derrota de los Spurs contra el Manchester United.
El Arsenal, próximo rival de los Spurs
El Tottenham se enfrentará ahora al Arsenal en la Premier League, pero los aficionados tendrán que esperar para saber quién estará al frente del club en el derbi del norte de Londres. Los Spurs ocupan el puesto 16 de la tabla, solo cinco puntos por encima de la zona de descenso.
