"Deja que tus hijos cometan errores" - David Beckham rompe el silencio tras las críticas públicas de su hijo Brooklyn

Sir David Beckham fue consultado sobre la diatriba de su hijo en redes sociales y compartió su postura al respecto. En una entrevista concedida el martes al programa financiero Squawk Box de CNBC, reflexionó sobre el impacto de las plataformas digitales.

“Siempre he hablado del poder de las redes sociales, tanto para bien como para mal. Lo que los niños pueden encontrar hoy en día puede ser peligroso. Pero, en lo personal, y especialmente con mis hijos, he aprendido que lo importante es usarlas por las razones correctas”, explicó.

Beckham destacó que ha utilizado su plataforma para causas benéficas, como su trabajo con UNICEF, y señaló que ha intentado inculcar ese mismo enfoque a sus hijos. “He podido usar mi alcance para generar conciencia sobre lo que viven los niños en todo el mundo, y he tratado de educar a mis hijos de la misma manera. Cometen errores, pero a los niños se les permite cometer errores. Así es como aprenden. A veces hay que dejarlos equivocarse”, añadió.

Al exfutbolista también se le preguntó sobre cómo vive bajo el constante escrutinio de los medios internacionales y el impacto que eso tiene en su salud mental. Cuestionado sobre si prefiere residir en el Reino Unido o en Estados Unidos, respondió:

“Me quedo en un punto intermedio. Me encanta vivir en ambos lugares. Amo mi país y donde crecí, pero siempre quise vivir en Estados Unidos y también amo América. Tengo la suerte de poder pasar mucho tiempo en los dos”.