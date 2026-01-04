'Definitivamente quiero ir' - Lennart Karl confiesa que el Real Madrid es su club de ensueño

Karl, que aspira a ganarse pronto un lugar en la selección absoluta, también ha recibido elogios de un compatriota campeón del mundo. La leyenda del Bayern Múnich, Thomas Müller, es otro integrante del creciente club de admiradores del joven talento.

Müller, actualmente en la MLS con los Vancouver Whitecaps, explicó por qué Karl puede ser comparado con un delantero que dejó huella tanto en el Bayern como en el Arsenal: “Su técnica de remate es, sin duda, excepcional. Tiene un disparo muy limpio, y eso ya es un activo enorme. Cuando juegas en ataque para el FC Bayern y eres dinámico y ágil, inevitablemente te encontrarás muchas veces en posiciones de gol.

Por eso, sus goles no son casualidad; tiene la calidad de sobra. La gran pregunta que marcará su futuro es cuántas veces logra llegar a esas situaciones: si puede generarlas por sí mismo, si necesita que el equipo se las construya, y otros factores.

Tomemos como ejemplo a nuestro viejo amigo Lukas Podolski: cuando tenía el balón bien perfilado a su pierna izquierda, era un ‘boom’. Pero, en comparación con los mejores del mundo, no lograba llegar a esas posiciones de disparo con la frecuencia suficiente.”

Karl reconoce que, al igual que otro prodigio de su generación como Lamine Yamal, todavía tiene mucho por aprender. En el Bayern están preparados para acompañarlo en ese proceso, con la esperanza de que una futura superestrella de la casa pueda mantenerse lejos de la puerta de salida durante muchos años.