Declan Rice, estrella del Arsenal y de Inglaterra, responde al meme del «controlador de ambiente»

Conocido por su gran esfuerzo en el campo, lo que le valió el apodo de «el caballo» en el Arsenal, Rice destaca también por su optimismo en el vestuario. En redes sociales lo llaman el «controlador del ambiente» por su habilidad para animar y conectar con sus compañeros, labor que asume con su característica sonrisa.

Al preguntarle por un meme viral que lo señala como único responsable del ambiente del equipo, Rice se rió. «Somos tan jóvenes y enérgicos que todos saltamos juntos de forma natural», dijo en una entrevista con Vogue. «Así que no diría que soy solo yo, pero sí, la gente ve que soy un tipo divertido». La exestrella del Arsenal Alex Scott lo resumió así: «Declan es tu líder definitivo. La gente responde ante él. La gente le escucha. En cualquier situación, él te cubrirá las espaldas».