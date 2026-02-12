«Decisiones como esta pueden decidir títulos»: los aficionados se indignan después de que Gabriel se librara de una tarjeta roja en el empate del Arsenal con el Brentford

Gabriel había sido amonestado cuando derribó a Outtara con una patada mientras este corría hacia la portería del equipo de Keith Andrews, después de que Keane Lewis-Potter empatara el partido tras el gol de cabeza de Noni Madueke. Con este resultado, los Gunners solo tienen ahora cuatro puntos de ventaja sobre el Manchester City, segundo clasificado.

El portero David Raya ya ha instado al club a «mantener la unión», pero los aficionados están decepcionados porque Gabriel no fuera expulsado con tarjeta roja.

Declaró a los periodistas: «Decepcionado con solo un punto. Nos mantenemos unidos. Es un campo difícil, pero tenemos que mantenernos unidos y seguimos en una gran posición, así que volveremos a intentarlo.

«Me sentí bien. Dominamos la mayor parte de la primera parte hasta que ellos cobraron impulso. Lo gestionamos muy bien y marcamos el gol en la segunda parte. Pensé que eso sería suficiente, pero ellos jugaron con peligro en las jugadas a balón parado y encajamos un gol. Tuvimos ocasiones para ganar el partido, pero no las aprovechamos».

Sobre la posibilidad de luchar por el título, añadió: «Seguimos en una posición excelente. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos. El domingo tenemos la FA Cup, pero el miércoles volvemos a la carga».