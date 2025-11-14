'Decisión tonta' - Cristiano Ronaldo, criticado tras la tarjeta roja mientras el entrenador de Irlanda revela la reacción de la estrella de Portugal a la histórica expulsión
Suspensión de Ronaldo: Expulsado por primera vez al ganar su 226ª convocatoria
Portugal se dirigió a Dublín sabiendo que un resultado positivo confirmaría su clasificación automática para las finales del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. Ese proceso ahora se decidirá en su último partido de la fase de grupos contra Armenia el domingo. Ronaldo no jugará ese partido debido a una suspensión.
Se debe cumplir una sanción tras haber lanzado un codazo en dirección al defensor de Irlanda Dara O’Shea. Dicho incidente fue objeto de una revisión del VAR, lo que llevó a que Ronaldo fuera expulsado anticipadamente. Hallgrimsson había dicho en la preparación del juego que sentía que CR7 era capaz de influir en el árbitro durante un partido en octubre en Lisboa que resultó en una dramática victoria por 1-0 para los locales.
- Getty
Ronaldo no cumple con la promesa de ser 'un buen chico'
Dijo: "Obviamente depende del árbitro si participa en una jugada. Pero la cosa en Portugal, no solo estaba controlando el árbitro, estaba controlando todo el estadio, así que todos los aficionados apoyaron sus acciones. El árbitro simplemente jugó el papel. Espero que ahora sea al revés, ya que estamos en el Aviva. Obviamente, un jugador no debería arbitrar. Deberían ser los oficiales quienes lo hagan."
Ronaldo reaccionó a esos comentarios prometiendo comportarse de la mejor manera. Dijo a los reporteros: "Realmente me gustan los fans aquí, el apoyo que dan a su equipo nacional es encantador. Para mí es un placer venir a jugar aquí otra vez, y por supuesto será difícil. ¡Espero que no me abucheen demasiado, prometo que voy a tratar de ser un buen chico!"
La reacción de Ronaldo a la tarjeta roja: El entrenador de Irlanda revela lo que se dijo
El ganador del Balón de Oro en cinco ocasiones no logró cumplir con esa promesa. Mostró una figura frustrada cuando Portugal encajó dos goles antes del descanso. Luego, fue expulsado justo después de la hora de juego.
Hallgrimsson le dijo a RTE Sport sobre ese incidente: "Perdió un poco el enfoque, tal vez los fanáticos ayudaron un poco en eso. Estaba frustrado y reaccionó de una manera que sabe que no debería. Me lo dijo mientras se alejaba, me dijo (los comentarios previos al partido de Hallgrimsson fueron) algo inteligente de hacer y culpó al árbitro o a quien fuera, pero fue su decisión tonta atacar a nuestro jugador".
Hallgrimsson continuó diciendo sobre su intercambio en la banda con Ronaldo mientras la leyenda se retiraba del campo: "Me felicitó por poner presión en el árbitro. Fue su acción en el campo lo que le costó la tarjeta roja. No tuvo nada que ver conmigo, a menos que me haya metido en su cabeza".
Cuando se le preguntó si había hablado con Ronaldo después del partido, el entrenador de Irlanda agregó: "No, creo que hablamos suficiente cuando salió. No había nada de qué hablar. Esto fue solo un momento de un poco de tontería por su parte, diría yo".
- GETTY/GOAL
Clasificación para la Copa del Mundo 2026: Partidos cruciales para Portugal e Irlanda
Dos goles de Troy Parrott ayudaron a Irlanda a lograr una notable victoria en casa, lo que significa que sus propias esperanzas de clasificación ahora dependen de un enfrentamiento final con Hungría. Hallgrimsson dijo sobre ese encuentro que deben ganar: "Eso es lo que queríamos, está en nuestras manos y con un rendimiento como este tenemos una oportunidad. Tenemos que enfocarnos y recuperarnos, tenemos piernas cansadas y el personal necesita trabajar muy duro para que todos estén en forma y listos porque ese juego es muy importante ahora. Ganamos el segundo juego en la última ventana e hicimos rotaciones de jugadores y estamos contentos de haberlo hecho hoy. Aquellos que jugaron 90 minutos estarán cansados, pero con suerte todos estarán listos."
Portugal estará en las finales de 2026. Ronaldo ha admitido que ese torneo será su último Mundial, ya que participa en el evento principal de la FIFA por sexta vez a los 41 años de edad, pero aún no está listo para retirarse mientras continúa persiguiendo 1,000 goles en su carrera.