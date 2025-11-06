¡Decisión tomada sobre Jude Bellingham! Thomas Tuchel hace una gran elección para Inglaterra tras dejar fuera a la superestrella del Real Madrid de la última convocatoria de los Three Lions
Última aparición de Bellingham con Inglaterra: Recuperado de cirugía de hombro
Se levantaron cejas cuando Tuchel optó por pasar por alto a Bellingham para los partidos en que Inglaterra reservó su billete para la reunión global del próximo verano en Estados Unidos, Canadá y México. El estratega alemán se mantuvo con aquellos que actuaron admirablemente en septiembre.
Tuchel afirmó que Bellingham fue excluido porque le faltaba “ritmo” después de varias semanas al margen. El centrocampista de 22 años no ha representado a su país desde junio, con su entrenador internacional revelando que su madre encuentra algunas de las conductas de Bellingham en el campo “repulsivas”.
- Getty Images
La advertencia de Tuchel a los 'jugadores más talentosos' de Inglaterra
Se cuestionó el carácter de Bellingham a raíz de esos comentarios, con Tuchel deseoso de establecer armonía en el equipo antes de intentar alcanzar la gloria en el Mundial. Ha dicho: “No estamos recolectando a los jugadores más talentosos, estamos tratando de construir un equipo. Los equipos ganan trofeos, nadie más.
“Así es el fútbol internacional. Pero lo que me estás repitiendo no es lo que estoy diciendo. Estás jugando el juego que dice: ‘Él [Tuchel] está diciendo que los otros que no están en el equipo, no puedes construir un equipo con ellos’. No es así. Construimos un equipo con los jugadores que estaban disponibles y lo hicieron tan bien que volvemos con ellos. Nadie dijo que no podemos hacer lo mismo con ellos. O incluso mejor, o tal vez al mismo nivel, con los otros.
“Por el momento nos mantenemos con nuestra elección y la declaración radical es que no recolectamos a los jugadores más talentosos. Recolectamos a los muchachos que tienen el pegamento y la cohesión para ser el mejor equipo. Porque necesitamos llegar como el mejor equipo. Llegaremos como los desvalidos en el Mundial porque no lo hemos ganado en décadas y jugaremos contra equipos que lo han ganado repetidamente durante ese tiempo. Así que tenemos que llegar como un equipo o no tendremos ninguna posibilidad.”
El exastro de Inglaterra reacciona a preguntas sobre el carácter de Bellingham
The Athletic informa que a Bellingham se le dará la oportunidad de demostrar su valía cuando Tuchel nombre a su última plantilla de Inglaterra el viernes. Ha estado llamando la atención en el Real Madrid últimamente, anotando tres goles en sus últimos cuatro partidos, y tendrá la oportunidad de añadir a su colección de 43 partidos internacionales senior.
Danny Murphy estará entre aquellos contentos de ver a Bellingham recibir la bienvenida de nuevo al grupo, con el excentrocampista de Inglaterra habiendo dicho a GOAL después del desaire de octubre: “Encuentro un poco extraño la narrativa alrededor de su carácter y cualquier problema porque cuando he visto a Inglaterra - los he visto mucho en torneos y lo he observado de cerca, él es, con mucho, el mejor carácter en el campo cuando juega Inglaterra, en términos de producir grandes momentos, tomar el juego por el cuello, dejarlo todo en el campo.
“Si pudieras tener 11 Jude Bellinghams, ganarías la mayoría de los torneos. El elemento de no hablar con la prensa o no dar entrevistas o alguna que otra palabrota o rabieta o un poco de lo que algunas personas llamarían arrogancia, eso es lo que crea al jugador en el campo. Solo son rumores porque mucho del feedback de los jugadores - Jordan Henderson dijo recientemente cuánto le gusta y qué gran carácter es - creo que se ha exagerado un poco.
“Desde una perspectiva futbolística, tenemos una mejor oportunidad de ganar la Copa del Mundo si él está en el equipo. No me refiero solo a la plantilla, me refiero al equipo. Es un talento fenomenal. Deberíamos - como analistas, fans, prensa - apoyarlo, aplaudirlo y estar agradecidos de tenerlo, no tratar de derribarlo porque es el mejor que tenemos. Él es el que cambia el juego en nuestro lado. Él es el que puede hacer que las cosas sucedan. Es simplemente un jugador fenomenal.
“No culpo a Tuchel por no traerlo de nuevo en esta ocasión en particular porque solo ha jugado unos minutos para el Real Madrid. Entiendo eso y no lo veo como un drama. No lo veo como una gran declaración. Estamos jugando dos partidos que deberíamos ganar cómodamente - déjalo que siga con su estado físico, déjalo que siga mejorándose. Me quedaría absolutamente boquiabierto y asombrado si él, si está en forma, no está en el once titular de Tuchel para el Mundial.”
- Getty
Calendario de Inglaterra: Clasificación para el Mundial asegurada
Inglaterra, que ya ha encabezado su grupo de clasificación para la Copa del Mundo después de obtener el máximo de puntos en seis partidos que han terminado con su portería a cero, volverá a la acción el 13 de noviembre cuando reciba a Serbia. Luego viajarán a Albania tres días después, ya que su calendario de 2025 se completa.