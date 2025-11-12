!Decisión tomada! Endrick saldrá del Real Madrid en enero y se esfuman las opciones del Manchester United

Según Globo Esporte, el Real Madrid ha dado luz verde a un acuerdo preliminar tras largas conversaciones con el Lyon. Los franceses, que actualmente marchan en séptima posición de la Ligue 1 bajo la dirección de Paulo Fonseca, superaron la competencia de Manchester United y Aston Villa, que exploraban ofertas de préstamo de última hora. Los Red Devils buscaban al brasileño tras la lesión de Benjamin Sesko, pero su acercamiento llegó demasiado tarde y Endrick ya había tomado una decisión. El joven ve al Lyon como una plataforma ideal para recuperar ritmo, asegurarse minutos regulares y un rol como titular, con la posibilidad de relanzar sus aspiraciones de integrar la selección brasileña rumbo al Mundial 2026.

Cuando los Blancos ficharon a Endrick procedente de Palmeiras en 2022, en un acuerdo valuado en hasta 60 millones de euros, fue presentado como la próxima gran estrella brasileña, siguiendo los pasos de Vinícius Jr. y Rodrygo. Sin embargo, su adaptación a Europa no ha sido sencilla. En su temporada de debut bajo Carlo Ancelotti, mostró destellos de calidad, anotando siete goles en 37 apariciones, pero su segundo año se vio afectado por lesiones y la competencia interna. Un problema en el tendón de la corva le hizo perderse el Mundial de Clubes y los primeros meses de la temporada; al recuperar la forma física, Xabi Alonso ya contaba con jugadores más consolidados en su plantilla. Para ponerlo en perspectiva, Endrick ha disputado apenas 11 minutos de liga en lo que va de la temporada 2025-26, con su única aparición en la victoria por 4-0 sobre Valencia en septiembre.

"Por supuesto, me gustaría que ya hubiera jugado", reconoció el entrenador del Real Madrid. "Pero las situaciones en nuestros partidos recientes han sido muy ajustadas desde que Endrick regresó. Espero que pueda conseguir esos minutos pronto. Está entrenando bien, está listo, pero el momento adecuado tiene que llegar".