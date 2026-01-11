Getty
¿Decisión sobre la Copa del Mundo? Lo que Lionel Messi y el entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, discutieron durante una reunión privada
¿Jugará Messi en la Copa del Mundo 2026?
El ganador del Balón de Oro ocho veces se ha abstenido de confirmar su participación. Sin embargo, está jugando en los Estados Unidos con los ganadores de la MLS Cup, el Inter de Miami, y muchos lo señalan para participar en otro gran torneo en suelo norteamericano.
Lionel Messi ha hablado de sus planes para el Mundial: “Espero poder estar allí. He dicho antes que me encantaría estar ahí. En el peor de los casos, estaré viéndolo en vivo, pero será especial. La Copa del Mundo es especial para todos, para cualquier país, especialmente para nosotros, porque la vivimos de una manera completamente diferente.”
Agregó a ESPN sobre las conversaciones que ha mantenido con Scaloni: “La verdad es que lo hemos estado hablando. Él entiende y lo hemos discutido bastante. Siempre me dice que le gustaría que estuviera de alguna manera. Tenemos una relación de gran confianza y podemos hablar de todo.”
- Getty
¿Qué discutió Scaloni con Messi?
Lionel Scaloni ha mantenido ahora otra ronda de discusiones con su capitán talismán. Messi ha estado de regreso en Argentina durante la postemporada de la MLS, con el jugador de 38 años aprovechando las oportunidades para relajarse y descansar junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.
Scaloni dijo a AFA Estudio: “Me reuní con Leo porque estábamos cerca. Tomamos un café. Los que lo conocemos sabemos que nunca se relajará. Es un competidor nato. Siempre quiere estar ahí. Eso es muy importante para sus compañeros de equipo: que un capitán se comporte de esa manera. Siempre viene a jugar. Es un legado que va a dejar. Los que vienen después de él tienen que asumirlo.”
El entrenador de Argentina agregó cuando se le preguntó si el tema de la selección internacional había surgido: “No hablamos sobre el Mundial. Ya veremos. Como él dice, todavía hay tiempo. No debemos presionarlo y debemos dejarlo solo.”
¿Buscando apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén avances expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete a nuestra creciente comunidad ahora!
Por qué Argentina tiene una lista de 50 jugadores para el Mundial
Scaloni admite tener “una lista de aproximadamente 50 jugadores” elaborada actualmente, que se reducirá en los próximos meses. Dijo: “En el último Mundial tuvimos la experiencia de jugadores que se lesionaron muy cerca de la fecha. No podemos descartar a nadie. Por eso tenemos una lista bastante amplia.”
Uno de los que está en la contienda es Thiago Almada. El jugador de 24 años ha sido previamente catalogado como un posible sucesor de Messi en el rol del número 10, pero ha tenido tiempos difíciles en el gigante de La Liga, Atlético de Madrid, desde que se mudó a España en el verano de 2025.
El ex estrella de Botafogo está generando ahora más rumores de transferencia. Scaloni dijo sobre el talentoso creador de juego, que se convirtió en ganador del Mundial en 2022: “No deberíamos interferir, nunca lo hemos hecho. Una vez que tome su decisión, solo analizaremos su rendimiento futbolístico y veremos si está actuando al nivel que creemos es capaz de.
“El caso de Thiago es el mismo; no sé qué pasará con él, pero evaluaremos cualquier decisión que tome, y no hace falta decir que es un jugador importante para nosotros. El rendimiento decidirá en última instancia, no la liga o el equipo.”
- Getty
Copa Mundial 2026: A quién enfrentará Argentina en la fase de grupos
Scaloni espera que su equipo en 2026 se parezca al que conquistó el mundo en Qatar, con el técnico de 47 años admitiendo que no se le han dado “razones para cambiar” y que los campeones reinantes han “ganado” el derecho a intentarlo de nuevo.
Continuó diciendo: “Necesitan estar en plena forma cuando se acerquen los partidos. No digo que sea inútil hacerlo ahora, pero la parte crucial será a partir de marzo. Necesitan ese poco de suerte para llegar en condición óptima.”
Argentina ha sido colocada en el Grupo J en el Mundial 2026. Comenzarán su búsqueda de otro título importante enfrentándose a Argelia el 26 de junio en Kansas City, antes de continuar contra Austria y Jordania.
Anuncios