"Debe haber estado realmente molesto" - Joan Laporta critica a Kylian Mbappé tras boicot al pasillo de honor del Barcelona en la Supercopa

Las secuelas del emocionante Clásico del domingo en Jeddah han sido tan intensas como los 90 minutos de juego. El Barcelona retuvo su corona de la Supercopa de España con una ajustada victoria por 3-2, reafirmando su dominio sobre su eterno rival. Sin embargo, las celebraciones se vieron ensombrecidas por un incidente protagonizado por la estrella del Real Madrid, Kylian Mbappé.

El delantero francés, que arriesgó su condición física para disputar la final a pesar de una molesta lesión en la rodilla, mostró su frustración al finalizar el partido. Tras recibir su medalla de subcampeón, Mbappé fue visto gesticulando enfadado a sus compañeros, instándolos a abandonar el campo de inmediato en lugar de presenciar la entrega del trofeo o mostrar el respeto habitual a los vencedores. Este gesto, interpretado como una negativa a rendir la tradicional guardia de honor, provocó la indignación de la directiva del Barcelona.

En declaraciones a la emisora catalana RAC-1 tras el triunfo, el presidente del club, Joan Laporta, no ocultó su descontento con la actitud de Mbappé. Laporta subrayó que la verdadera grandeza deportiva se mide tanto por la forma de celebrar una victoria como por la manera de asumir una derrota.